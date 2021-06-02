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Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды
Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды - РИА Новости, 02.06.2021
Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды
Ежедневно спасатели-добровольцы приходят на помощь тем, кто попал в беду. Вместе с сотрудниками МЧС они ищут пропавших людей, участвуют в тушении пожаров, помогают разбирать последствия ДТП.
2021-06-02T16:27
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Добровольческие отряды работают по всей стране. Но прежде чем стать волонтером-спасателем, необходимо пройти обучение и получить аттестацию на базе специальных учебных заведений. Причем для добровольцев и профессионалов программы одинаковые. Несколько раз в год волонтеры принимают участие в учебно-тренировочных сборах "Звезда надежды", которые организовывает Департамент ГОЧС и ПБ. Здесь они обмениваются опытом, оттачивают свои навыки и отрабатывают командную работу.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды
Ежедневно спасатели-добровольцы приходят на помощь тем, кто попал в беду. Вместе с сотрудниками МЧС они ищут пропавших людей, участвуют в тушении пожаров, помогают разбирать последствия ДТП. Добровольческие отряды работают по всей стране.  Но прежде чем стать волонтером-спасателем, необходимо пройти обучение и получить аттестацию на базе специальных учебных заведений. Причем для добровольцев и профессионалов программы одинаковые. Несколько раз в год волонтеры принимают участие в учебно-тренировочных сборах "Звезда надежды", которые организовывает Департамент ГОЧС и ПБ. Здесь они обмениваются опытом, оттачивают свои навыки и отрабатывают командную работу.
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видео, москва, видео
Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды
Ежедневно спасатели-добровольцы приходят на помощь тем, кто попал в беду. Вместе с сотрудниками МЧС они ищут пропавших людей, участвуют в тушении пожаров, помогают разбирать последствия ДТП.
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Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды

16:27 02.06.2021
 
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Ежедневно спасатели-добровольцы приходят на помощь тем, кто попал в беду. Вместе с сотрудниками МЧС они ищут пропавших людей, участвуют в тушении пожаров, помогают разбирать последствия ДТП.
Добровольческие отряды работают по всей стране. Но прежде чем стать волонтером-спасателем, необходимо пройти обучение и получить аттестацию на базе специальных учебных заведений. Причем для добровольцев и профессионалов программы одинаковые. Несколько раз в год волонтеры принимают участие в учебно-тренировочных сборах "Звезда надежды", которые организовывает Департамент ГОЧС и ПБ. Здесь они обмениваются опытом, оттачивают свои навыки и отрабатывают командную работу.
 
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