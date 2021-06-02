https://ria.ru/20210602/spasateli-1735284949.html

Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды

Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды - РИА Новости, 02.06.2021

Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды

Ежедневно спасатели-добровольцы приходят на помощь тем, кто попал в беду. Вместе с сотрудниками МЧС они ищут пропавших людей, участвуют в тушении пожаров, помогают разбирать последствия ДТП.

2021-06-02T16:27

2021-06-02T16:27

2021-06-02T16:27

москва

видео

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Добровольческие отряды работают по всей стране. Но прежде чем стать волонтером-спасателем, необходимо пройти обучение и получить аттестацию на базе специальных учебных заведений. Причем для добровольцев и профессионалов программы одинаковые. Несколько раз в год волонтеры принимают участие в учебно-тренировочных сборах "Звезда надежды", которые организовывает Департамент ГОЧС и ПБ. Здесь они обмениваются опытом, оттачивают свои навыки и отрабатывают командную работу.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасателями не рождаются: кто и почему идет в спасотряды Ежедневно спасатели-добровольцы приходят на помощь тем, кто попал в беду. Вместе с сотрудниками МЧС они ищут пропавших людей, участвуют в тушении пожаров, помогают разбирать последствия ДТП. Добровольческие отряды работают по всей стране. Но прежде чем стать волонтером-спасателем, необходимо пройти обучение и получить аттестацию на базе специальных учебных заведений. Причем для добровольцев и профессионалов программы одинаковые. Несколько раз в год волонтеры принимают участие в учебно-тренировочных сборах "Звезда надежды", которые организовывает Департамент ГОЧС и ПБ. Здесь они обмениваются опытом, оттачивают свои навыки и отрабатывают командную работу. 2021-06-02T16:27 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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