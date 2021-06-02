https://ria.ru/20210602/sotstsentr-1735243651.html

В Забайкалье воспитателя соццентра заподозрили в избиении детей

В Забайкалье воспитателя соццентра заподозрили в избиении детей - РИА Новости, 02.06.2021

В Забайкалье воспитателя соццентра заподозрили в избиении детей

Следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:42

2021-06-02T13:42

2021-06-02T13:42

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" в Забайкалье, обвиняемой в избиении и издевательствах над тремя малолетними воспитанниками, сообщает СУСК региона.По данным следствия, 48-летняя подозреваемая, являясь воспитателем детского учреждения, с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трём несовершеннолетним воспитанникам учреждения."Так, в уголовном деле имеются данные, что педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы", - говорится в сообщении.В среду следователи СК задержали воспитателя центра на 48 часов. Ход следствия поставлен на контроль руководства следственного управления.

https://ria.ru/20210602/golod-1735202860.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия