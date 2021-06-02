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В Забайкалье воспитателя соццентра заподозрили в избиении детей
В Забайкалье воспитателя соццентра заподозрили в избиении детей - РИА Новости, 02.06.2021
В Забайкалье воспитателя соццентра заподозрили в избиении детей
Следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:42
2021-06-02T13:42
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" в Забайкалье, обвиняемой в избиении и издевательствах над тремя малолетними воспитанниками, сообщает СУСК региона.По данным следствия, 48-летняя подозреваемая, являясь воспитателем детского учреждения, с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трём несовершеннолетним воспитанникам учреждения."Так, в уголовном деле имеются данные, что педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы", - говорится в сообщении.В среду следователи СК задержали воспитателя центра на 48 часов. Ход следствия поставлен на контроль руководства следственного управления.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Забайкалье воспитателя соццентра заподозрили в избиении детей

13:42 02.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" в Забайкалье, обвиняемой в избиении и издевательствах над тремя малолетними воспитанниками, сообщает СУСК региона.
По данным следствия, 48-летняя подозреваемая, являясь воспитателем детского учреждения, с января по май 2021 года систематически причиняла боль и нравственные страдания трём несовершеннолетним воспитанникам учреждения.
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"Так, в уголовном деле имеются данные, что педагог систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Женщина наносила детям удары рукой по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего дети ударялись о стены и другие предметы", - говорится в сообщении.
В среду следователи СК задержали воспитателя центра на 48 часов. Ход следствия поставлен на контроль руководства следственного управления.
 
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