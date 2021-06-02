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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Москва и Американская торговая палата договорились о сотрудничестве
Москва и Американская торговая палата договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.06.2021
Москва и Американская торговая палата договорились о сотрудничестве
Москва и Американская торговая палата в России в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:08
2021-06-02T18:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
алексис родзянко
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр прохоров
москва
сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва и Американская торговая палата в России в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Меморандум стал первым подобным соглашением, подписанным между палатой и столичными органами исполнительной власти.По словам, президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко, палата давно и плодотворно сотрудничает с московским правительством, столичными агентствами по привлечению инвестиций, поддержке малого и инновационного предпринимательства.По данным ДИПП, в Москве локализован целый ряд американских компаний. Например, в городе успешно работают заводы Coca-Cola и PepsiCo. Представительства в столице имеют ведущие мировые фармкомпании, такие как Abbot Laboratories, Johnson &amp; Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, а также ИТ-гиганты Apple, Google, Intel, Microsoft.Как ожидается, подписанный меморандум позволит проводить больше встреч с иностранными инвесторами, чтобы выявить возникающие у них сложности при ведении бизнеса в Москве, а также разработать необходимые механизмы поддержки.
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алексис родзянко, петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва, сша

Москва и Американская торговая палата договорились о сотрудничестве

18:08 02.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва и Американская торговая палата в России в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Меморандум стал первым подобным соглашением, подписанным между палатой и столичными органами исполнительной власти.
"Москва – одна из крупнейших городских экономик мира. Одними из крупных инвесторов столицы являются компании из США: объем накопленных прямых иностранных инвестиций из этой страны на 1 октября 2020 года составил почти 3,1 миллиарда долларов. Американская торговая палата - важный партнер для столицы, поэтому мы подписали соглашение, которое укрепит наше взаимодействие, благоприятно скажется на инвестиционном климате столицы и позволит заключать еще больше инвестпроектов с иностранными компаниями", - приводятся в сообщении слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
По словам, президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко, палата давно и плодотворно сотрудничает с московским правительством, столичными агентствами по привлечению инвестиций, поддержке малого и инновационного предпринимательства.
"Наши компании высоко оценивают ту деятельность, которая ведется в Москве по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. По результатам только что проведенного нами среди американских компаний опроса Москва и Московская область закономерно возглавили топ-5 российских регионов, которые превзошли ожидания с точки зрения открытости власти и возможностей развития бизнеса", - сказал Родзянко.
По данным ДИПП, в Москве локализован целый ряд американских компаний. Например, в городе успешно работают заводы Coca-Cola и PepsiCo. Представительства в столице имеют ведущие мировые фармкомпании, такие как Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, а также ИТ-гиганты Apple, Google, Intel, Microsoft.
Как ожидается, подписанный меморандум позволит проводить больше встреч с иностранными инвесторами, чтобы выявить возникающие у них сложности при ведении бизнеса в Москве, а также разработать необходимые механизмы поддержки.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлексис РодзянкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ПрохоровМоскваСША
 
 
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