https://ria.ru/20210602/sotrudnichestvo-1735311873.html

Москва и Американская торговая палата договорились о сотрудничестве

Москва и Американская торговая палата договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 02.06.2021

Москва и Американская торговая палата договорились о сотрудничестве

Москва и Американская торговая палата в России в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:08

2021-06-02T18:08

2021-06-02T18:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

алексис родзянко

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр прохоров

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735298188_0:9:3138:1774_1920x0_80_0_0_6e971dd087066affa2cfbfb5c67e2448.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Москва и Американская торговая палата в России в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Меморандум стал первым подобным соглашением, подписанным между палатой и столичными органами исполнительной власти.По словам, президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко, палата давно и плодотворно сотрудничает с московским правительством, столичными агентствами по привлечению инвестиций, поддержке малого и инновационного предпринимательства.По данным ДИПП, в Москве локализован целый ряд американских компаний. Например, в городе успешно работают заводы Coca-Cola и PepsiCo. Представительства в столице имеют ведущие мировые фармкомпании, такие как Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, а также ИТ-гиганты Apple, Google, Intel, Microsoft.Как ожидается, подписанный меморандум позволит проводить больше встреч с иностранными инвесторами, чтобы выявить возникающие у них сложности при ведении бизнеса в Москве, а также разработать необходимые механизмы поддержки.

https://ria.ru/20210531/tekhnopolis-1734897533.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексис родзянко, петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва, сша