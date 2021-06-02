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Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве баллона подростков
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве баллона подростков - РИА Новости, 02.06.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве баллона подростков
Трое из пяти подростков, пострадавших при взрыве газового баллона в Сокольском районе Вологодской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:19
2021-06-02T12:19
россия
ольга смирнова
следственный комитет россии (ск рф)
сокольский район
сокол
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Трое из пяти подростков, пострадавших при взрыве газового баллона в Сокольском районе Вологодской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка Ольга Смирнова."Пятеро подростков пострадали в результате взрыва газового баллона в нежилом доме садоводческого товарищества в Сокольском районе. Причина взрыва - детская шалость. Все дети доставлены в областную детскую клиническую больницу Вологды с ожогами разной степени тяжести. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии", - сообщила Смирнова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее в областном управлении СК РФ сообщили, что 1 июня пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет получили термические ожоги. Самостоятельно добравшись до расположенного рядом города Сокола, пострадавшие сообщили о взрыве бытового газа местной жительнице, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Двоих 13-летних и 17-летнего подростков госпитализировали в отделение реанимации, а двоих, 13 и 15 лет, поместили в отделение травматологии областной больницы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
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россия
сокольский район
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россия, ольга смирнова, следственный комитет россии (ск рф), сокольский район, сокол, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве баллона подростков

12:19 02.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Трое из пяти подростков, пострадавших при взрыве газового баллона в Сокольском районе Вологодской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при губернаторе региона по правам ребенка Ольга Смирнова.
"Пятеро подростков пострадали в результате взрыва газового баллона в нежилом доме садоводческого товарищества в Сокольском районе. Причина взрыва - детская шалость. Все дети доставлены в областную детскую клиническую больницу Вологды с ожогами разной степени тяжести. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии", - сообщила Смирнова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 14:46
В Ингушетии женщина пострадала при взрыве газа в магазине
Ранее в областном управлении СК РФ сообщили, что 1 июня пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет получили термические ожоги. Самостоятельно добравшись до расположенного рядом города Сокола, пострадавшие сообщили о взрыве бытового газа местной жительнице, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Двоих 13-летних и 17-летнего подростков госпитализировали в отделение реанимации, а двоих, 13 и 15 лет, поместили в отделение травматологии областной больницы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
 
РоссияОльга СмирноваСледственный комитет России (СК РФ)Сокольский районСоколПроисшествия
 
 
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