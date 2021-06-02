https://ria.ru/20210602/soglasheniya-1735304629.html

Более 40 соглашений планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ

Более 40 соглашений планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2021

Более 40 соглашений планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ

Больше 40 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 240 миллиардов рублей планирует подписать делегация Московской области на Петербургском международном... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:31

2021-06-02T17:31

2021-06-02T17:31

новости подмосковья

петербургский международный экономический форум (фонд)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Больше 40 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 240 миллиардов рублей планирует подписать делегация Московской области на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья."Около 55 тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья и 240 миллиардов рублей инвестиций. Более 40 соглашений планирует подписать делегация Московской области на открывшемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.Также отмечается, что стенд Подмосковья на форуме представлен тремя зонами. На стенде есть карта предприятий, где отмечено расположение производств инвесторов со всего мира: Германии, Франции, США, Мексики, Бразилии, Японии и Сингапура. В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в Подмосковье работают более 400 зарубежных компаний из 40 стран, в основном они ведут производственную, логистическую, экспортную деятельность, суммарный объем инвестиций зарубежного бизнеса превысил 27 миллиардов евро.Также на стенде представлена экспозиция народных промыслов региона, приуроченная к старту нового сезона губернаторского проекта "Лето в Подмосковье". Еще одна зона стенда отведена под Центр управления регионом.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210602/amnistiya-1735241961.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье)