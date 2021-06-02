Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210602/soglasheniya-1735304629.html
Более 40 соглашений планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ
Более 40 соглашений планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2021
Более 40 соглашений планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ
Больше 40 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 240 миллиардов рублей планирует подписать делегация Московской области на Петербургском международном... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:31
2021-06-02T17:31
новости подмосковья
петербургский международный экономический форум (фонд)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735281842_0:258:3184:2048_1920x0_80_0_0_9573502e9fb4a395fea6b3718a9d8cb5.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Больше 40 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 240 миллиардов рублей планирует подписать делегация Московской области на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья."Около 55 тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья и 240 миллиардов рублей инвестиций. Более 40 соглашений планирует подписать делегация Московской области на открывшемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.Также отмечается, что стенд Подмосковья на форуме представлен тремя зонами. На стенде есть карта предприятий, где отмечено расположение производств инвесторов со всего мира: Германии, Франции, США, Мексики, Бразилии, Японии и Сингапура. В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в Подмосковье работают более 400 зарубежных компаний из 40 стран, в основном они ведут производственную, логистическую, экспортную деятельность, суммарный объем инвестиций зарубежного бизнеса превысил 27 миллиардов евро.Также на стенде представлена экспозиция народных промыслов региона, приуроченная к старту нового сезона губернаторского проекта "Лето в Подмосковье". Еще одна зона стенда отведена под Центр управления регионом.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210602/amnistiya-1735241961.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735281842_0:305:2324:2048_1920x0_80_0_0_ef09bd1697cc2b6ff6bac0da2d4b26b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье)

Более 40 соглашений планирует подписать Подмосковье на ПМЭФ

17:31 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа Петербургском международном экономическом форуме - 2021
На Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Больше 40 соглашений с общим объемом инвестиций порядка 240 миллиардов рублей планирует подписать делегация Московской области на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
"Около 55 тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья и 240 миллиардов рублей инвестиций. Более 40 соглашений планирует подписать делегация Московской области на открывшемся сегодня Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
Дачи в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 13:24Новости Подмосковья
В Подмосковье выявят еще 100 тысяч объектов для "дачной амнистии"
Также отмечается, что стенд Подмосковья на форуме представлен тремя зонами. На стенде есть карта предприятий, где отмечено расположение производств инвесторов со всего мира: Германии, Франции, США, Мексики, Бразилии, Японии и Сингапура. В пресс-службе рассказали, что в настоящее время в Подмосковье работают более 400 зарубежных компаний из 40 стран, в основном они ведут производственную, логистическую, экспортную деятельность, суммарный объем инвестиций зарубежного бизнеса превысил 27 миллиардов евро.
Также на стенде представлена экспозиция народных промыслов региона, приуроченная к старту нового сезона губернаторского проекта "Лето в Подмосковье". Еще одна зона стенда отведена под Центр управления регионом.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Новости ПодмосковьяПетербургский международный экономический форум (фонд)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Лента новостейМолния