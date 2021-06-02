https://ria.ru/20210602/soglasheniya-1735273205.html

Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей

Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей - РИА Новости, 02.06.2021

Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей

Липецкая область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:51

2021-06-02T15:51

2021-06-02T16:04

липецкая область

игорь артамонов

петербургский международный экономический форум (фонд)

липецкая область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Липецкая область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По словам Артамонова, компания будет работать в Особой экономической зоне "Липецк" и создаст более 1 тысячи рабочих мест.Кроме того, область продолжит работу с группой компаний "Черкизово", заключив соглашение на проекты с объемом инвестиций в "десятки миллиардов" рублей, а также заключит соглашение с компанией "Белая дача" на строительство второй очереди завода с объемом инвестиций 12 миллиардов рублей."То есть, это пакет примерно миллиардов на 70 мы рассчитываем подписать", - добавил Артамонов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/tekhnopark-1735127512.html

липецкая область

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игорь артамонов, петербургский международный экономический форум (фонд), липецкая область, пмэф, экономика