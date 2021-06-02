https://ria.ru/20210602/soglasheniya-1735273205.html
Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей
Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей - РИА Новости, 02.06.2021
Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей
Липецкая область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:51
2021-06-02T15:51
2021-06-02T16:04
липецкая область
игорь артамонов
петербургский международный экономический форум (фонд)
липецкая область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Липецкая область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По словам Артамонова, компания будет работать в Особой экономической зоне "Липецк" и создаст более 1 тысячи рабочих мест.Кроме того, область продолжит работу с группой компаний "Черкизово", заключив соглашение на проекты с объемом инвестиций в "десятки миллиардов" рублей, а также заключит соглашение с компанией "Белая дача" на строительство второй очереди завода с объемом инвестиций 12 миллиардов рублей."То есть, это пакет примерно миллиардов на 70 мы рассчитываем подписать", - добавил Артамонов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/tekhnopark-1735127512.html
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РИА Новости
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игорь артамонов, петербургский международный экономический форум (фонд), липецкая область, пмэф, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Липецкая область
планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов
в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ
.
"У нас здесь несколько соглашений. Первое и самое большое - до 30 миллиардов, это - компания "Новотранс", которая из металла вторичного использования будет делать колесные пары. Мы завтра планируем подписать соглашение с ними", - сказал глава региона.
По словам Артамонова, компания будет работать в Особой экономической зоне "Липецк" и создаст более 1 тысячи рабочих мест.
Кроме того, область продолжит работу с группой компаний "Черкизово", заключив соглашение на проекты с объемом инвестиций в "десятки миллиардов" рублей, а также заключит соглашение с компанией "Белая дача" на строительство второй очереди завода с объемом инвестиций 12 миллиардов рублей.
"То есть, это пакет примерно миллиардов на 70 мы рассчитываем подписать", - добавил Артамонов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.