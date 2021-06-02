Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210602/soglasheniya-1735273205.html
Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей
Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей - РИА Новости, 02.06.2021
Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей
Липецкая область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:51
2021-06-02T16:04
липецкая область
игорь артамонов
петербургский международный экономический форум (фонд)
липецкая область
пмэф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Липецкая область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.По словам Артамонова, компания будет работать в Особой экономической зоне "Липецк" и создаст более 1 тысячи рабочих мест.Кроме того, область продолжит работу с группой компаний "Черкизово", заключив соглашение на проекты с объемом инвестиций в "десятки миллиардов" рублей, а также заключит соглашение с компанией "Белая дача" на строительство второй очереди завода с объемом инвестиций 12 миллиардов рублей."То есть, это пакет примерно миллиардов на 70 мы рассчитываем подписать", - добавил Артамонов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/tekhnopark-1735127512.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, петербургский международный экономический форум (фонд), липецкая область, пмэф, экономика

Липецкая область на ПМЭФ-2021 подпишет соглашений на 70 млрд рублей

15:51 02.06.2021 (обновлено: 16:04 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Липецкая область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"У нас здесь несколько соглашений. Первое и самое большое - до 30 миллиардов, это - компания "Новотранс", которая из металла вторичного использования будет делать колесные пары. Мы завтра планируем подписать соглашение с ними", - сказал глава региона.
По словам Артамонова, компания будет работать в Особой экономической зоне "Липецк" и создаст более 1 тысячи рабочих мест.
Кроме того, область продолжит работу с группой компаний "Черкизово", заключив соглашение на проекты с объемом инвестиций в "десятки миллиардов" рублей, а также заключит соглашение с компанией "Белая дача" на строительство второй очереди завода с объемом инвестиций 12 миллиардов рублей.
"То есть, это пакет примерно миллиардов на 70 мы рассчитываем подписать", - добавил Артамонов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:52Липецкая область
Количество резидентов липецкого технопарка возросло до тридцати
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПетербургский международный экономический форум (фонд)Липецкая областьПМЭФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Лента новостейМолния