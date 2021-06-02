https://ria.ru/20210602/soglashenie-1735268544.html
Липецкая область подписала соглашение с "Россия - страна возможностей"
Липецкая область подписала соглашение с "Россия - страна возможностей" - РИА Новости, 02.06.2021
Липецкая область подписала соглашение с "Россия - страна возможностей"
Соглашение о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей" в сфере образования молодежи заключили власти Липецкой области в рамках проходящего в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:17
2021-06-02T15:17
2021-06-02T15:17
липецкая область
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
пмэф
образование - общество
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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей" в сфере образования молодежи заключили власти Липецкой области в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба областной администрации.Соглашение предполагает установление эффективного сотрудничества между сторонами с целью развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых людей в различных сферах деятельности.По словам губернатора области Игоря Артамонова, поставившего подпись под документом, региональные власти намерены выявлять и продвигать талантливую молодежь, а также делиться с другими регионами лучшим опытом этой работы. Глава региона отметил, что весьма позитивно оценивает деятельность платформы "Россия – страна возможностей" в этом вопросе и предстоящее сотрудничество с ней."Соглашение о сотрудничестве в сфере обучения молодежи и развития молодежных инициатив - очень важно для нас. Одна из главных проблем региона – отток молодых кадров. Нужны образовательные программы, новые возможности для самореализации. Уверен, что используя опыт платформы, мы сможем создать эффективную программу именно для Липецкой области", – отметил Артамонов.По его мнению, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы "Россия – страна возможностей", так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий. Уже в ближайшее время будет подписана дорожная карта, где будет прописан единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы "Россия – страна возможностей" в Липецкой области.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), пмэф, образование - общество
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей" в сфере образования молодежи заключили власти Липецкой области в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба областной администрации.
Соглашение предполагает установление эффективного сотрудничества между сторонами с целью развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых людей в различных сферах деятельности.
По словам губернатора области Игоря Артамонова
, поставившего подпись под документом, региональные власти намерены выявлять и продвигать талантливую молодежь, а также делиться с другими регионами лучшим опытом этой работы. Глава региона отметил, что весьма позитивно оценивает деятельность платформы "Россия – страна возможностей" в этом вопросе и предстоящее сотрудничество с ней.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере обучения молодежи и развития молодежных инициатив - очень важно для нас. Одна из главных проблем региона – отток молодых кадров. Нужны образовательные программы, новые возможности для самореализации. Уверен, что используя опыт платформы, мы сможем создать эффективную программу именно для Липецкой области", – отметил Артамонов.
По его мнению, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы "Россия – страна возможностей", так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий. Уже в ближайшее время будет подписана дорожная карта, где будет прописан единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы "Россия – страна возможностей" в Липецкой области.