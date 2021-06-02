https://ria.ru/20210602/soglashenie-1735268544.html

Липецкая область подписала соглашение с "Россия - страна возможностей"

Липецкая область подписала соглашение с "Россия - страна возможностей" - РИА Новости, 02.06.2021

Липецкая область подписала соглашение с "Россия - страна возможностей"

Соглашение о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей" в сфере образования молодежи заключили власти Липецкой области в рамках проходящего в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:17

2021-06-02T15:17

2021-06-02T15:17

липецкая область

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

пмэф

образование - общество

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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с АНО "Россия – страна возможностей" в сфере образования молодежи заключили власти Липецкой области в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба областной администрации.Соглашение предполагает установление эффективного сотрудничества между сторонами с целью развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых людей в различных сферах деятельности.По словам губернатора области Игоря Артамонова, поставившего подпись под документом, региональные власти намерены выявлять и продвигать талантливую молодежь, а также делиться с другими регионами лучшим опытом этой работы. Глава региона отметил, что весьма позитивно оценивает деятельность платформы "Россия – страна возможностей" в этом вопросе и предстоящее сотрудничество с ней."Соглашение о сотрудничестве в сфере обучения молодежи и развития молодежных инициатив - очень важно для нас. Одна из главных проблем региона – отток молодых кадров. Нужны образовательные программы, новые возможности для самореализации. Уверен, что используя опыт платформы, мы сможем создать эффективную программу именно для Липецкой области", – отметил Артамонов.По его мнению, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы "Россия – страна возможностей", так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий. Уже в ближайшее время будет подписана дорожная карта, где будет прописан единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы "Россия – страна возможностей" в Липецкой области.

https://ria.ru/20210601/festival-1735169334.html

https://ria.ru/20210522/rsv-1733342202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), пмэф, образование - общество