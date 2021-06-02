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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210602/soglashenie-1735225382.html
Удмуртия и Mail.ru Group подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации
Удмуртия и Mail.ru Group подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации - РИА Новости, 02.06.2021
Удмуртия и Mail.ru Group подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации
Правительство Удмуртии и Mail.ru Group в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:11
2021-06-02T12:34
удмуртская республика
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр бречалов
mail.ru group
технологии
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УФА, 2 июн - РИА Новости. Правительство Удмуртии и Mail.ru Group в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации, сообщили в пресс-службе главы республики.Поясняется, что компания будет консультировать правительство региона, используя наработанную экспертизу и технологии в сфере работы с облачными сервисами, коммуникационными платформами, решениями на базе больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, команда Mail.ru Group проведет анализ концепции цифровизации региона, поможет актуализировать ее с учетом своего опыта и практик, оптимизирует ключевые процессы и разработке полезных для жителей смарт-сервисов."Важным этапом сотрудничества станет развитие образовательных программ для расширения ИТ-экспертизы сотрудников органов власти и местного самоуправления республики. Также планируется встроить инновационные курсы в образовательные программы высших и средних учебных заведений региона", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.Кроме того, правительство республики и Mail.ru Group проработают возможность реализации совместных проектов с использованием технологий компании: сервисов на основе искусственного интеллекта, цифрового рабочего места, облачной платформы Mail.ru Сloud Solutions и других, информирует ведомство."Жизнь современного бизнес-сообщества и граждан неотделима от использования цифровых решений и сервисов. В рамках соглашения с Mail.ru Group наши предприниматели и компании получат доступ к необходимому набору цифровых и маркетинговых инструментов для перевода и развития своего бизнеса онлайн с помощью конкретных решений соцсети "ВКонтакте", платформ Myteam и myTarget и других сервисов. Республика в свою очередь получает инновационного партнера, обладающего глубокими компетенциями и понимающего реальные кейсы применения технологий Big Data и искусственного интеллекта, а также социальных платформ", — приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова."Развитие информационных технологий в регионах — важный для нас приоритет. Более 20 лет мы создаем сервисы, которыми пользуются десятки миллионов людей. Мы рады применять накопленный опыт и экспертизу, чтобы помогать правительству Удмуртской республики максимально эффективно использовать технологии и повышать качество жизни людей в регионе", — цитирует пресс-служба вице-президента Mail.ru Group, В2В коммерция и операционное управление Элину Исагулову.
https://ria.ru/20210114/udmurtiya-1593019805.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр бречалов, mail.ru group, технологии

Удмуртия и Mail.ru Group подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации

12:11 02.06.2021 (обновлено: 12:34 02.06.2021)
 
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
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УФА, 2 июн - РИА Новости. Правительство Удмуртии и Mail.ru Group в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Компания поддержит развитие цифровых решений в регионе, что позволит сделать жизнь людей удобнее, а работу органов власти – эффективнее и прозрачнее. Партнерство охватывает широкий спектр задач: от цифровизации государственных услуг республики до развития образования и помощи в представлении товаров и услуг Удмуртии в интернете и социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Поясняется, что компания будет консультировать правительство региона, используя наработанную экспертизу и технологии в сфере работы с облачными сервисами, коммуникационными платформами, решениями на базе больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, команда Mail.ru Group проведет анализ концепции цифровизации региона, поможет актуализировать ее с учетом своего опыта и практик, оптимизирует ключевые процессы и разработке полезных для жителей смарт-сервисов.
"Важным этапом сотрудничества станет развитие образовательных программ для расширения ИТ-экспертизы сотрудников органов власти и местного самоуправления республики. Также планируется встроить инновационные курсы в образовательные программы высших и средних учебных заведений региона", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
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Кроме того, правительство республики и Mail.ru Group проработают возможность реализации совместных проектов с использованием технологий компании: сервисов на основе искусственного интеллекта, цифрового рабочего места, облачной платформы Mail.ru Сloud Solutions и других, информирует ведомство.
"Жизнь современного бизнес-сообщества и граждан неотделима от использования цифровых решений и сервисов. В рамках соглашения с Mail.ru Group наши предприниматели и компании получат доступ к необходимому набору цифровых и маркетинговых инструментов для перевода и развития своего бизнеса онлайн с помощью конкретных решений соцсети "ВКонтакте", платформ Myteam и myTarget и других сервисов. Республика в свою очередь получает инновационного партнера, обладающего глубокими компетенциями и понимающего реальные кейсы применения технологий Big Data и искусственного интеллекта, а также социальных платформ", — приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.
"Развитие информационных технологий в регионах — важный для нас приоритет. Более 20 лет мы создаем сервисы, которыми пользуются десятки миллионов людей. Мы рады применять накопленный опыт и экспертизу, чтобы помогать правительству Удмуртской республики максимально эффективно использовать технологии и повышать качество жизни людей в регионе", — цитирует пресс-служба вице-президента Mail.ru Group, В2В коммерция и операционное управление Элину Исагулову.
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Удмуртская РеспубликаПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр БречаловMail.Ru GroupТехнологии
 
 
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