"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы
14:12 02.06.2021 (обновлено: 14:24 02.06.2021)
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, почему Соединенным Штатам следует обратить особое внимание на расстановку сил в Черном море, и назвал главную ошибку в переговорах с Россией. Его слова приводит журнал National Review.
По мнению Ходжеса, Черное море выступает "котлом соперничества" между Россией и западными странами, поскольку Москва рассматривает его как отправной пункт для реализации своих планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке.
Как пример генерал привел поддержку Кремлем действующей власти в Сирии, которая якобы стала возможна только после присоединения Крыма. Он также напомнил о наличии российских миротворцев в Приднестровье.
"Это настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на нее внимания", — рассуждает Ходжес, сетуя на отсутствие у Вашингтона стратегии для Черноморского региона.
Говоря о попытках наладить диалог с Москвой, он напомнил о периоде правления Барака Обамы, который рассчитывал вести дела с Россией по тому же принципу, что с Европой.
"Оказалось, их интересует только один результат — победа, <…> и они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперед", — заявил военный.
Для выстраивания отношений с Россией, считает Ходжес, необходимо привлечь к этому европейских союзников, которые уже осознали "опасность", исходящую от этой страны. Поэтому генерал призвал администрацию Джо Байдена вести разговор с Кремлем с позиции силы, ведь "сила — это все, что они уважают".
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