https://ria.ru/20210602/sila-1735252479.html

"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы

"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы - РИА Новости, 02.06.2021

"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы

Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, почему Соединенным Штатам следует обратить особое внимание на расстановку сил в Черном море, и назвал... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:12

2021-06-02T14:12

2021-06-02T14:24

россия

бен ходжес

ближний восток

барак обама

джо байден

африка

республика крым

сирия

политика

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, почему Соединенным Штатам следует обратить особое внимание на расстановку сил в Черном море, и назвал главную ошибку в переговорах с Россией. Его слова приводит журнал National Review.По мнению Ходжеса, Черное море выступает "котлом соперничества" между Россией и западными странами, поскольку Москва рассматривает его как отправной пункт для реализации своих планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке.Как пример генерал привел поддержку Кремлем действующей власти в Сирии, которая якобы стала возможна только после присоединения Крыма. Он также напомнил о наличии российских миротворцев в Приднестровье.Говоря о попытках наладить диалог с Москвой, он напомнил о периоде правления Барака Обамы, который рассчитывал вести дела с Россией по тому же принципу, что с Европой. "Оказалось, их интересует только один результат — победа, <…> и они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперед", — заявил военный.Для выстраивания отношений с Россией, считает Ходжес, необходимо привлечь к этому европейских союзников, которые уже осознали "опасность", исходящую от этой страны. Поэтому генерал призвал администрацию Джо Байдена вести разговор с Кремлем с позиции силы, ведь "сила — это все, что они уважают".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210602/voyna-1735201211.html

https://ria.ru/20210601/politolog-1735167802.html

россия

ближний восток

африка

республика крым

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бен ходжес, ближний восток, барак обама, джо байден, африка, республика крым, сирия, политика