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"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы
"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы - РИА Новости, 02.06.2021
"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы
Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, почему Соединенным Штатам следует обратить особое внимание на расстановку сил в Черном море, и назвал... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:12
2021-06-02T14:24
россия
бен ходжес
ближний восток
барак обама
джо байден
африка
республика крым
сирия
политика
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, почему Соединенным Штатам следует обратить особое внимание на расстановку сил в Черном море, и назвал главную ошибку в переговорах с Россией. Его слова приводит журнал National Review.По мнению Ходжеса, Черное море выступает "котлом соперничества" между Россией и западными странами, поскольку Москва рассматривает его как отправной пункт для реализации своих планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке.Как пример генерал привел поддержку Кремлем действующей власти в Сирии, которая якобы стала возможна только после присоединения Крыма. Он также напомнил о наличии российских миротворцев в Приднестровье.Говоря о попытках наладить диалог с Москвой, он напомнил о периоде правления Барака Обамы, который рассчитывал вести дела с Россией по тому же принципу, что с Европой. "Оказалось, их интересует только один результат — победа, &lt;…&gt; и они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперед", — заявил военный.Для выстраивания отношений с Россией, считает Ходжес, необходимо привлечь к этому европейских союзников, которые уже осознали "опасность", исходящую от этой страны. Поэтому генерал призвал администрацию Джо Байдена вести разговор с Кремлем с позиции силы, ведь "сила — это все, что они уважают".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210602/voyna-1735201211.html
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россия
ближний восток
африка
республика крым
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россия, бен ходжес, ближний восток, барак обама, джо байден, африка, республика крым, сирия, политика

"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы

14:12 02.06.2021 (обновлено: 14:24 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал, почему Соединенным Штатам следует обратить особое внимание на расстановку сил в Черном море, и назвал главную ошибку в переговорах с Россией. Его слова приводит журнал National Review.
По мнению Ходжеса, Черное море выступает "котлом соперничества" между Россией и западными странами, поскольку Москва рассматривает его как отправной пункт для реализации своих планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
10:09
В США заявили о риске ядерной войны с Россией при малейшем столкновении
Как пример генерал привел поддержку Кремлем действующей власти в Сирии, которая якобы стала возможна только после присоединения Крыма. Он также напомнил о наличии российских миротворцев в Приднестровье.
"Это настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на нее внимания", — рассуждает Ходжес, сетуя на отсутствие у Вашингтона стратегии для Черноморского региона.
Говоря о попытках наладить диалог с Москвой, он напомнил о периоде правления Барака Обамы, который рассчитывал вести дела с Россией по тому же принципу, что с Европой.
"Оказалось, их интересует только один результат — победа, <…> и они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперед", — заявил военный.
Для выстраивания отношений с Россией, считает Ходжес, необходимо привлечь к этому европейских союзников, которые уже осознали "опасность", исходящую от этой страны. Поэтому генерал призвал администрацию Джо Байдена вести разговор с Кремлем с позиции силы, ведь "сила — это все, что они уважают".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 21:40
В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию
 
РоссияБен ХоджесБлижний ВостокБарак ОбамаДжо БайденАфрикаРеспублика КрымСирияПолитика
 
 
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