https://ria.ru/20210602/shuvalov-1735311467.html

Шувалов: портфель проектов ВЭБа к концу года достигнет 3 трлн рублей

Шувалов: портфель проектов ВЭБа к концу года достигнет 3 трлн рублей - РИА Новости, 02.06.2021

Шувалов: портфель проектов ВЭБа к концу года достигнет 3 трлн рублей

Объем обновленного портфеля проектов ВЭБ.РФ достигнет 3 триллионов рублей уже к концу 2021 года, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе Петербургского... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:06

2021-06-02T18:06

2021-06-02T18:07

петербургский международный экономический форум

вэб

игорь шувалов

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объем обновленного портфеля проектов ВЭБ.РФ достигнет 3 триллионов рублей уже к концу 2021 года, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума."В 2018 году мы решили, что нам под силу будет сформировать новый портфель до 3 триллионов рублей за четыре года. Эти планы будут выполнены – мы оформим портфель высококлассных проектов на 3 триллиона уже до конца текущего года", - сказал Шувалов.Он напомнил, что с зимы 2016 года ВЭБ переживал "настоящую санацию", которая была завешена в 2017, а к 2019 году национальный институт развития пришел "в удовлетворительном состоянии"."Сейчас ВЭБ.РФ как финансовая организация находится в первоклассном состоянии. Наша достаточность капитала – свыше 17%, ликвидности на счетах достаточно, чтобы выполнять все наши бизнес-планы, и мы ведем себя очень ответственно при формировании нового портфеля, используя самые современные риск-модели", - отметил глава ВЭБ.Он также отметил, что новая стратегия ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития находится "на финальной стадии оформления" и должны быть утверждена в течение нескольких недель.Он добавил, что новая стратегия будет гибкой и будет пересматриваться не менее, чем раз в полгода, адаптируясь с учетом интересов клиентов и партнеров.Сила - в партнерствеШувалов подчеркнул, что в ВЭБ больше "не претендует на исключительную роль", и в основе своей новой философии видит партнерские отношения. "Мы сегодня проповедуем главную философию, что наша сила – в партнерстве. В одиночку невозможно создать ни новое качество экономики, ни запустить новые смыслы, ни добиться значительных результатов", - констатировал Шувалов.Он пояснил, что сегодня ВЭБ выступает в роли единственного кредитора только в том случае, если он ведет проект общегосударственного значения, находящийся в той стадии, когда коммерческие банки не могут взять на себя риски по этому проекту. Таких проектов совсем немного, и по ним решения принимаются на уровне президента РФ и премьера.С руководителем института развития согласилась старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина, которая подчеркнула, что новая стратегия ВЭБ.РФ "полностью соответствует национальным целям"."Новая стратегия соответствует опыту лучших международных институтов развития, и это очень важно и очень здорово, что ВЭБ услышал своих клиентов – и малый и крупный бизнес", - отметила Чупина.По ее словам, очень важно, что ВЭБ сделал частью своей стратегии принципы ответственного поведения – ESG, учитывающие экологию и социальное развитие.В свою очередь, финансовый директор компании "Сибур" Питер О'Брайен заметил, что в новая стратегия ВЭБ.РФ будет ориентирована на клиента. "Мы были очень рады найти клиентоцентричность в новой стратегии. Надеемся, что координация более десяти институтов развития даст синергию не только ВЭБу, но и для его клиентам. Это очень важно для таких компаний как "Сибур", которые строят большие новые мощности", - уточнил топ-менеджер.

https://ria.ru/20210423/shuvalov-1729679767.html

https://realty.ria.ru/20210602/glavpochtamty-1735262172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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