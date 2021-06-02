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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/shuvalov-1735311467.html
Шувалов: портфель проектов ВЭБа к концу года достигнет 3 трлн рублей
Шувалов: портфель проектов ВЭБа к концу года достигнет 3 трлн рублей - РИА Новости, 02.06.2021
Шувалов: портфель проектов ВЭБа к концу года достигнет 3 трлн рублей
Объем обновленного портфеля проектов ВЭБ.РФ достигнет 3 триллионов рублей уже к концу 2021 года, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе Петербургского... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:06
2021-06-02T18:07
петербургский международный экономический форум
вэб
игорь шувалов
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объем обновленного портфеля проектов ВЭБ.РФ достигнет 3 триллионов рублей уже к концу 2021 года, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума."В 2018 году мы решили, что нам под силу будет сформировать новый портфель до 3 триллионов рублей за четыре года. Эти планы будут выполнены – мы оформим портфель высококлассных проектов на 3 триллиона уже до конца текущего года", - сказал Шувалов.Он напомнил, что с зимы 2016 года ВЭБ переживал "настоящую санацию", которая была завешена в 2017, а к 2019 году национальный институт развития пришел "в удовлетворительном состоянии"."Сейчас ВЭБ.РФ как финансовая организация находится в первоклассном состоянии. Наша достаточность капитала – свыше 17%, ликвидности на счетах достаточно, чтобы выполнять все наши бизнес-планы, и мы ведем себя очень ответственно при формировании нового портфеля, используя самые современные риск-модели", - отметил глава ВЭБ.Он также отметил, что новая стратегия ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития находится "на финальной стадии оформления" и должны быть утверждена в течение нескольких недель.Он добавил, что новая стратегия будет гибкой и будет пересматриваться не менее, чем раз в полгода, адаптируясь с учетом интересов клиентов и партнеров.Сила - в партнерствеШувалов подчеркнул, что в ВЭБ больше "не претендует на исключительную роль", и в основе своей новой философии видит партнерские отношения. "Мы сегодня проповедуем главную философию, что наша сила – в партнерстве. В одиночку невозможно создать ни новое качество экономики, ни запустить новые смыслы, ни добиться значительных результатов", - констатировал Шувалов.Он пояснил, что сегодня ВЭБ выступает в роли единственного кредитора только в том случае, если он ведет проект общегосударственного значения, находящийся в той стадии, когда коммерческие банки не могут взять на себя риски по этому проекту. Таких проектов совсем немного, и по ним решения принимаются на уровне президента РФ и премьера.С руководителем института развития согласилась старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина, которая подчеркнула, что новая стратегия ВЭБ.РФ "полностью соответствует национальным целям"."Новая стратегия соответствует опыту лучших международных институтов развития, и это очень важно и очень здорово, что ВЭБ услышал своих клиентов – и малый и крупный бизнес", - отметила Чупина.По ее словам, очень важно, что ВЭБ сделал частью своей стратегии принципы ответственного поведения – ESG, учитывающие экологию и социальное развитие.В свою очередь, финансовый директор компании "Сибур" Питер О'Брайен заметил, что в новая стратегия ВЭБ.РФ будет ориентирована на клиента. "Мы были очень рады найти клиентоцентричность в новой стратегии. Надеемся, что координация более десяти институтов развития даст синергию не только ВЭБу, но и для его клиентам. Это очень важно для таких компаний как "Сибур", которые строят большие новые мощности", - уточнил топ-менеджер.
https://ria.ru/20210423/shuvalov-1729679767.html
https://realty.ria.ru/20210602/glavpochtamty-1735262172.html
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вэб, игорь шувалов, новости компаний - экономика

Шувалов: портфель проектов ВЭБа к концу года достигнет 3 трлн рублей

18:06 02.06.2021 (обновлено: 18:07 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкИгорь Шувалов на заседании Совета Межбанковского объединения ШОС в Москве
Игорь Шувалов на заседании Совета Межбанковского объединения ШОС в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объем обновленного портфеля проектов ВЭБ.РФ достигнет 3 триллионов рублей уже к концу 2021 года, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума.
"В 2018 году мы решили, что нам под силу будет сформировать новый портфель до 3 триллионов рублей за четыре года. Эти планы будут выполнены – мы оформим портфель высококлассных проектов на 3 триллиона уже до конца текущего года", - сказал Шувалов.
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 17:09
Шувалов: ВЭБ.РФ в своей работе будет следовать клиентоцентричному подходу
Он напомнил, что с зимы 2016 года ВЭБ переживал "настоящую санацию", которая была завешена в 2017, а к 2019 году национальный институт развития пришел "в удовлетворительном состоянии".
"Сейчас ВЭБ.РФ как финансовая организация находится в первоклассном состоянии. Наша достаточность капитала – свыше 17%, ликвидности на счетах достаточно, чтобы выполнять все наши бизнес-планы, и мы ведем себя очень ответственно при формировании нового портфеля, используя самые современные риск-модели", - отметил глава ВЭБ.
Он также отметил, что новая стратегия ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития находится "на финальной стадии оформления" и должны быть утверждена в течение нескольких недель.
"Для нас это особый период: не только ВЭБ, но и все организации, которые входят в периметр нашего внимания должны утвердить стратегии до конца июня", - сказал Шувалов.
Он добавил, что новая стратегия будет гибкой и будет пересматриваться не менее, чем раз в полгода, адаптируясь с учетом интересов клиентов и партнеров.

Сила - в партнерстве

Шувалов подчеркнул, что в ВЭБ больше "не претендует на исключительную роль", и в основе своей новой философии видит партнерские отношения.
"Мы сегодня проповедуем главную философию, что наша сила – в партнерстве. В одиночку невозможно создать ни новое качество экономики, ни запустить новые смыслы, ни добиться значительных результатов", - констатировал Шувалов.
ПМЭФ-2021. Работа форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
14:53Петербургский международный экономический форум
ВЭБ и "Почта России" договорились о модернизации главпочтамтов
Он пояснил, что сегодня ВЭБ выступает в роли единственного кредитора только в том случае, если он ведет проект общегосударственного значения, находящийся в той стадии, когда коммерческие банки не могут взять на себя риски по этому проекту. Таких проектов совсем немного, и по ним решения принимаются на уровне президента РФ и премьера.
"Основной наш портфель и основная наша активность доступны для совместного кредитования с коммерческими банками. Нам за это время удалось построить партнерство со Сбером, ВТБ, Газпромбанком, сейчас к нам присоединяется банк "Открытие". Мы уже научились помогать друг другу, и хотим, чтобы сила наших партнеров передавалась нам, и мы передавали ее обратно", - сказал глава ВЭБ.РФ.
С руководителем института развития согласилась старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина, которая подчеркнула, что новая стратегия ВЭБ.РФ "полностью соответствует национальным целям".
"Новая стратегия соответствует опыту лучших международных институтов развития, и это очень важно и очень здорово, что ВЭБ услышал своих клиентов – и малый и крупный бизнес", - отметила Чупина.
По ее словам, очень важно, что ВЭБ сделал частью своей стратегии принципы ответственного поведения – ESG, учитывающие экологию и социальное развитие.
В свою очередь, финансовый директор компании "Сибур" Питер О'Брайен заметил, что в новая стратегия ВЭБ.РФ будет ориентирована на клиента.
"Мы были очень рады найти клиентоцентричность в новой стратегии. Надеемся, что координация более десяти институтов развития даст синергию не только ВЭБу, но и для его клиентам. Это очень важно для таких компаний как "Сибур", которые строят большие новые мощности", - уточнил топ-менеджер.
 
Петербургский международный экономический форумВЭБИгорь ШуваловНовости компаний - Экономика
 
 
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