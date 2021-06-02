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Еврокомиссар заявила, что Кипр пока не готов войти в Шенгенскую зону
Еврокомиссар заявила, что Кипр пока не готов войти в Шенгенскую зону - РИА Новости, 02.06.2021
Еврокомиссар заявила, что Кипр пока не готов войти в Шенгенскую зону
Кипр, который входит в состав Евросоюза и является популярным курортом среди россиян, пока не готов к присоединению к Шенгенской зоне, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:16
2021-06-02T14:16
шенгенская зона
еврокомиссия
кипр
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Кипр, который входит в состав Евросоюза и является популярным курортом среди россиян, пока не готов к присоединению к Шенгенской зоне, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции."Кипр пока не готов", - сказала она.Йохансон при этом отметила, что все страны Евросоюза обязаны войти в Шенген, когда будут соответствовать определённым критериям. На сегодняшний момент лишь три страны, по мнению ЕК, выполняют необходимые требования - Болгария, Румыния и Хорватия. Йохансон ждёт, что эти страны в скором времени могут стать полноценными членами Шенгена.Сегодня в Шенгенской зоне 26 государств, в том числе 22 из 27 стран Евросоюза - все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Эта зона также охватывает четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.
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шенгенская зона, еврокомиссия, кипр, в мире

Еврокомиссар заявила, что Кипр пока не готов войти в Шенгенскую зону

14:16 02.06.2021
 
© Pixabay / Dimitris Vetsikas Скала Афродиты
Скала Афродиты - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Кипр, который входит в состав Евросоюза и является популярным курортом среди россиян, пока не готов к присоединению к Шенгенской зоне, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции.
"Кипр пока не готов", - сказала она.
Йохансон при этом отметила, что все страны Евросоюза обязаны войти в Шенген, когда будут соответствовать определённым критериям. На сегодняшний момент лишь три страны, по мнению ЕК, выполняют необходимые требования - Болгария, Румыния и Хорватия. Йохансон ждёт, что эти страны в скором времени могут стать полноценными членами Шенгена.
Сегодня в Шенгенской зоне 26 государств, в том числе 22 из 27 стран Евросоюза - все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Эта зона также охватывает четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.
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