https://ria.ru/20210602/shengen-1735254051.html

Еврокомиссар заявила, что Кипр пока не готов войти в Шенгенскую зону

Еврокомиссар заявила, что Кипр пока не готов войти в Шенгенскую зону - РИА Новости, 02.06.2021

Еврокомиссар заявила, что Кипр пока не готов войти в Шенгенскую зону

Кипр, который входит в состав Евросоюза и является популярным курортом среди россиян, пока не готов к присоединению к Шенгенской зоне, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:16

2021-06-02T14:16

2021-06-02T14:16

шенгенская зона

еврокомиссия

кипр

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Кипр, который входит в состав Евросоюза и является популярным курортом среди россиян, пока не готов к присоединению к Шенгенской зоне, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон на пресс-конференции."Кипр пока не готов", - сказала она.Йохансон при этом отметила, что все страны Евросоюза обязаны войти в Шенген, когда будут соответствовать определённым критериям. На сегодняшний момент лишь три страны, по мнению ЕК, выполняют необходимые требования - Болгария, Румыния и Хорватия. Йохансон ждёт, что эти страны в скором времени могут стать полноценными членами Шенгена.Сегодня в Шенгенской зоне 26 государств, в том числе 22 из 27 стран Евросоюза - все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Эта зона также охватывает четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

https://ria.ru/20210528/kipr-1734547917.html

кипр

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шенгенская зона, еврокомиссия, кипр, в мире