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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/samozanyatye-1735789688.html
Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых - РИА Новости, 05.06.2021
Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,4 миллиона человек, возраст самого пожилого составляет 96 лет, рассказал глава Федеральной... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-02T18:38
2021-06-05T14:37
петербургский международный экономический форум
россия
даниил егоров
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
магаданская область
экономика
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,4 миллиона человек, возраст самого пожилого составляет 96 лет, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров."Что касается моей любимой темы - темы самозанятых. У нас уже 2,4 миллиона человек, которые больше 430 миллиардов (рублей - ред.) официально показали доходов", - сказал он, выступая на сессии "Цифровые сервисы для бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума.По его словам, число самозанятых в возрасте до 17 лет уже превышает 30 тысяч человек. "Причём больше всего в Магаданской области, там у нас молодёжь самая активная", - продолжил глава ФНС.Егоров добавил, что возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет. "У нас самый пожилой самозанятый 96 лет. Тоже человек работает", - отметил он.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210526/samozanyatye-1733989102.html
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россия, даниил егоров, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная налоговая служба (фнс россии), магаданская область, экономика

Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

18:38 02.06.2021 (обновлено: 14:37 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга в Доме правительства РФ
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,4 миллиона человек, возраст самого пожилого составляет 96 лет, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Что касается моей любимой темы - темы самозанятых. У нас уже 2,4 миллиона человек, которые больше 430 миллиардов (рублей - ред.) официально показали доходов", - сказал он, выступая на сессии "Цифровые сервисы для бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума.
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По его словам, число самозанятых в возрасте до 17 лет уже превышает 30 тысяч человек. "Причём больше всего в Магаданской области, там у нас молодёжь самая активная", - продолжил глава ФНС.
Егоров добавил, что возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет. "У нас самый пожилой самозанятый 96 лет. Тоже человек работает", - отметил он.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияДаниил ЕгоровПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Магаданская областьЭкономика
 
 
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