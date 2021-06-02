https://ria.ru/20210602/samozanyatye-1735789688.html

Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых - РИА Новости, 05.06.2021

Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,4 миллиона человек, возраст самого пожилого составляет 96 лет, рассказал глава Федеральной... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-02T18:38

2021-06-02T18:38

2021-06-05T14:37

петербургский международный экономический форум

россия

даниил егоров

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

магаданская область

экономика

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,4 миллиона человек, возраст самого пожилого составляет 96 лет, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров."Что касается моей любимой темы - темы самозанятых. У нас уже 2,4 миллиона человек, которые больше 430 миллиардов (рублей - ред.) официально показали доходов", - сказал он, выступая на сессии "Цифровые сервисы для бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума.По его словам, число самозанятых в возрасте до 17 лет уже превышает 30 тысяч человек. "Причём больше всего в Магаданской области, там у нас молодёжь самая активная", - продолжил глава ФНС.Егоров добавил, что возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет. "У нас самый пожилой самозанятый 96 лет. Тоже человек работает", - отметил он.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210526/samozanyatye-1733989102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/titov-1733602970.html

россия

магаданская область

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россия, даниил егоров, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная налоговая служба (фнс россии), магаданская область, экономика