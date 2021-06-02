Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых
18:38 02.06.2021 (обновлено: 14:37 05.06.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга в Доме правительства РФ
С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2,4 миллиона человек, возраст самого пожилого составляет 96 лет, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Что касается моей любимой темы - темы самозанятых. У нас уже 2,4 миллиона человек, которые больше 430 миллиардов (рублей - ред.) официально показали доходов", - сказал он, выступая на сессии "Цифровые сервисы для бизнеса" в рамках Петербургского международного экономического форума.
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По его словам, число самозанятых в возрасте до 17 лет уже превышает 30 тысяч человек. "Причём больше всего в Магаданской области, там у нас молодёжь самая активная", - продолжил глава ФНС.
Егоров добавил, что возраст самого пожилого самозанятого составляет 96 лет. "У нас самый пожилой самозанятый 96 лет. Тоже человек работает", - отметил он.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.