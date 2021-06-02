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Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре - РИА Новости, 02.06.2021
Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре
Самолет "Белавиа", летевший из Египта в Белоруссию, сел в Краснодаре из-за технических проблем в топливной системе, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:37
2021-06-02T10:00
белавиа
краснодар
белоруссия
египет
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Самолет "Белавиа", летевший из Египта в Белоруссию, сел в Краснодаре из-за технических проблем в топливной системе, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы."Борт штатно совершил посадку в 0:42. В 8:32 за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", — говорится в сообщении.Накануне "Белавиа" заявила, что повысила стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию, поскольку была вынуждена пересмотреть маршруты после того, как некоторые европейские страны закрыли для нее свое воздушное пространство. Из-за этого значительно увеличилось полетное время, расход топлива и затраты на аэронавигационное обслуживание.Двадцать третьего мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, объявленный Белоруссией в розыск. При проверке документов его задержали. Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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белавиа, краснодар, белоруссия, египет, происшествия

Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре

09:37 02.06.2021 (обновлено: 10:00 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Самолет "Белавиа", летевший из Египта в Белоруссию, сел в Краснодаре из-за технических проблем в топливной системе, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы.
"Борт штатно совершил посадку в 0:42. В 8:32 за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", — говорится в сообщении.
Накануне "Белавиа" заявила, что повысила стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию, поскольку была вынуждена пересмотреть маршруты после того, как некоторые европейские страны закрыли для нее свое воздушное пространство. Из-за этого значительно увеличилось полетное время, расход топлива и затраты на аэронавигационное обслуживание.
Двадцать третьего мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, объявленный Белоруссией в розыск. При проверке документов его задержали. Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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