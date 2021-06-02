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В разрушенном аэропорту в ЛНР повесили объявления о розыске Протасевича
В разрушенном аэропорту в ЛНР повесили объявления о розыске Протасевича - РИА Новости, 02.06.2021
В разрушенном аэропорту в ЛНР повесили объявления о розыске Протасевича
Объявления о розыске задержанного белорусскими правоохранителями основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T05:38
2021-06-02T08:25
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
вооруженный конфликт на востоке украины
луганская народная республика
кгб белоруссии
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Объявления о розыске задержанного белорусскими правоохранителями основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича появились в разрушенном луганском аэропорту, рассказал журналистам председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) Алексей Селиванов.Ранее глава Европейского парламента Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, задержание которого в Минске резко осудили в Европе. Сассоли отметил, что Европа будет и впредь уделять внимание этой ситуации, оказывать давление и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и Софьи Сапеги."Сегодня ряд европейских государств начал размещать в своих аэропортах объявления о розыске Романа Протасевича. Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь в Луганске, в Донбассе прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца", - заявил Селиванов.По его мнению, из-за таких людей как Протасевич началась гражданская война на Украине, был совершен государственный переворот (в Киеве) и были разрушены аэропорты в Луганске и Донецке.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210601/protasevich-1735166606.html
https://ria.ru/20210526/protasevich-1734306043.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины, луганская народная республика, кгб белоруссии, белоруссия, луганск, украина, в мире

В разрушенном аэропорту в ЛНР повесили объявления о розыске Протасевича

05:38 02.06.2021 (обновлено: 08:25 02.06.2021)
 
© Фото : предоставлено организацией "Патриотическая Ассоциация Донбасса"Объявления в луганском аэропорту о розыске Протасевича
Объявления в луганском аэропорту о розыске Протасевича - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : предоставлено организацией "Патриотическая Ассоциация Донбасса"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Объявления о розыске задержанного белорусскими правоохранителями основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича появились в разрушенном луганском аэропорту, рассказал журналистам председатель общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ПАД) Алексей Селиванов.
Ранее глава Европейского парламента Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, задержание которого в Минске резко осудили в Европе. Сассоли отметил, что Европа будет и впредь уделять внимание этой ситуации, оказывать давление и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и Софьи Сапеги.
© Фото : предоставлено организацией "Патриотическая Ассоциация Донбасса"Объявления в луганском аэропорту о розыске Протасевича
Объявления в луганском аэропорту о розыске Протасевича - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : предоставлено организацией "Патриотическая Ассоциация Донбасса"
"Сегодня ряд европейских государств начал размещать в своих аэропортах объявления о розыске Романа Протасевича. Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь в Луганске, в Донбассе прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца", - заявил Селиванов.
По его мнению, из-за таких людей как Протасевич началась гражданская война на Украине, был совершен государственный переворот (в Киеве) и были разрушены аэропорты в Луганске и Донецке.
"Сегодня в знак этого молодежь "Патриотической ассоциации Донбасса" разместила объявления о розыске Протасевича в ЛНР и ДНР. У нас он действительно в розыске, потому что он совершал свои преступления на территории Донбасса", - пояснил Селиванов.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генеральная прокуратура самопровозглашенной ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаКГБ БелоруссииБелоруссияЛуганскУкраинаВ мире
 
 
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