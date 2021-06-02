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Ростуризм подготовил список регионов для субсидированных чартеров

Ростуризм подготовил список регионов для субсидированных чартеров - РИА Новости, 02.06.2021

Ростуризм подготовил список регионов для субсидированных чартеров

Ростуризм подготовил список субъектов РФ, в которые будут летать субсидированные внутрироссийские чартеры, соответствующий документ опубликован на федеральном... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:15

2021-06-02T15:15

2021-06-02T15:15

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ростуризм подготовил список субъектов РФ, в которые будут летать субсидированные внутрироссийские чартеры, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Правительство РФ в середине мая одобрило выделение на программу субсидирования внутрироссийских чартеров 1,2 миллиарда рублей. Постановление предусматривает возмещение половины расходов на организацию чартера туристическим компаниям, которые выполняют не менее шести парных рейсов по одному маршруту, при этом число перевезенных пассажиров должно составлять не менее 300 человек. Перечень субсидируемых направлений должен был определить Ростуризм."Установить перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся пункты (города) назначения программ коммерческих чартерных воздушных перевозок (полетных программ), в отношении которых в 2021 году предоставляются субсидии на государственную поддержку туроператоров согласно приложению к настоящему приказу", – говорится в тексте проекта. Отмечается, что в перечень вошли 64 субъекта РФ.Пресс-служба Ростуризма пояснила, что в рамках федеральной программы поддержки чартеров ведомство предлагает включить в субсидируемые направления все субъекты РФ, на территории которых сейчас действуют гражданские аэропорты (65 аэропортов), кроме загруженных авиаузлов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Краснодарского края (они могут быть точкой отправления чартера, но не точкой прибытия)."Одна из целей чартерной программы – сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России. Это, например, Камчатка, Владивосток и Сахалин, Байкал – регионы, в которых каждый россиянин хочет побывать хотя бы раз. Но сейчас билеты туда стоят либо очень дорого, либо нет удобного прямого сообщения с большей частью крупных городов", – говорится в сообщении ведомства.Также отмечается, что еще одна задача программы – просто обеспечение связанности районов страны между собой там, где не развито авиасообщение: например, между Уралом и Сибирью или Дальним Востоком. "Чартеры также позволят снизить цену на отдых в полтора-два раза, а это, как известно, один из самых сильных стоп-факторов для путешествий в том числе на Дальний Восток", – заключили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210602/keshbek-1735212615.html

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россия, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)