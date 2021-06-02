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https://ria.ru/20210602/roskomnadzor-1735340235.html
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут" - РИА Новости, 02.06.2021
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC разблокировать на принадлежащем ей видеосервисе YouTube эфир передачи "60 минут" от 31 мая. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:45
2021-06-02T23:34
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC разблокировать на принадлежащем ей видеосервисе YouTube эфир передачи "60 минут" от 31 мая.Подчеркивается, что снять все ограничения нужно "в максимально короткие сроки".Блокировку контента в ведомстве назвали актом цензуры и указали, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации.Отмечается, что участники этого эфира обсуждали подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру российских СМИ.
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youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"

22:45 02.06.2021 (обновлено: 23:34 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC разблокировать на принадлежащем ей видеосервисе YouTube эфир передачи "60 минут" от 31 мая.
Подчеркивается, что снять все ограничения нужно "в максимально короткие сроки".
Блокировку контента в ведомстве назвали актом цензуры и указали, что администрация видеохостинга нарушила ключевые принципы свободного распространения информации.
Отмечается, что участники этого эфира обсуждали подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру российских СМИ.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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YouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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