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Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций
Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций - РИА Новости, 02.06.2021
Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций
Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:12
2021-06-02T19:12
россия
генеральная прокуратура рф
германия
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") (ФРГ)*; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") (ФРГ)*; Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") (ФРГ)*", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НПО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечалось, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.*Организация, признанная нежелательной в России
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РИА Новости
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россия, генеральная прокуратура рф, германия, общество

Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций

19:12 02.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") (ФРГ)*; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") (ФРГ)*; Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") (ФРГ)*", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 12:27
ЕС призвал Россию отменить решение о немецких НКО
Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НПО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечалось, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
*Организация, признанная нежелательной в России
 
РоссияГенеральная прокуратура РФГерманияОбщество
 
 
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