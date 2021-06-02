https://ria.ru/20210602/reestr-1735324034.html
Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций
Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций - РИА Новости, 02.06.2021
Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций
Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:12
2021-06-02T19:12
2021-06-02T19:12
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") (ФРГ)*; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") (ФРГ)*; Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") (ФРГ)*", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НПО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечалось, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.*Организация, признанная нежелательной в России
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