https://ria.ru/20210602/reestr-1735324034.html

Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций

Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций - РИА Новости, 02.06.2021

Минюст внес три немецких НПО в реестр нежелательных организаций

Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:12

2021-06-02T19:12

2021-06-02T19:12

россия

генеральная прокуратура рф

германия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ."Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") (ФРГ)*; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") (ФРГ)*; Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") (ФРГ)*", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НПО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.)*, "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH)* и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.)*. Отмечалось, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.*Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20210527/es-1734396130.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, германия, общество