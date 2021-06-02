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Путин выразил надежду на безупречную работу схемы с детским кешбэком
Путин выразил надежду на безупречную работу схемы с детским кешбэком - РИА Новости, 02.06.2021
Путин выразил надежду на безупречную работу схемы с детским кешбэком
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что разработанная кабмином схема с кешбэком от приобретения турпутевок для детей будет работать технически... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:39
2021-06-02T14:48
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что разработанная кабмином схема с кешбэком от приобретения турпутевок для детей будет работать технически безупречно.Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.В мае глава государства провел совещание, в ходе которого заявил о проблемах в сфере кешбэка на детские путевки, поскольку многие их купили, а когда выяснилось, что власти намерены ввести механизм возврата части стоимости, семьи начали их возвращать и покупать на вторую и третью смены. В связи с этим президент поручил проработать механизм кешбэка на путевки для детей, которые уже приобретены.В среду в ходе совещания Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил, что такой механизм разработан."Мы сказали о том, что кешбэк будет осуществлен, но не говорили же, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрел путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало,- это абсолютно очевидный и правильный шаг. И надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно - так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом", - сказал Путин.
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дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, общество

Путин выразил надежду на безупречную работу схемы с детским кешбэком

14:39 02.06.2021 (обновлено: 14:48 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что разработанная кабмином схема с кешбэком от приобретения турпутевок для детей будет работать технически безупречно.
Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
11:17Туризм
В Ростуризме назвали дату начала нового этапа продаж путевок с кешбэком
В мае глава государства провел совещание, в ходе которого заявил о проблемах в сфере кешбэка на детские путевки, поскольку многие их купили, а когда выяснилось, что власти намерены ввести механизм возврата части стоимости, семьи начали их возвращать и покупать на вторую и третью смены. В связи с этим президент поручил проработать механизм кешбэка на путевки для детей, которые уже приобретены.
В среду в ходе совещания Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил, что такой механизм разработан.
"Мы сказали о том, что кешбэк будет осуществлен, но не говорили же, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрел путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало,- это абсолютно очевидный и правильный шаг. И надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно - так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом", - сказал Путин.
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
25 мая, 08:00Инфографика
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
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Дмитрий ЧернышенкоРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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