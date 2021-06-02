https://ria.ru/20210602/putin-1735259176.html

Путин выразил надежду на безупречную работу схемы с детским кешбэком

Путин выразил надежду на безупречную работу схемы с детским кешбэком - РИА Новости, 02.06.2021

Путин выразил надежду на безупречную работу схемы с детским кешбэком

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что разработанная кабмином схема с кешбэком от приобретения турпутевок для детей будет работать технически... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:39

2021-06-02T14:39

2021-06-02T14:48

дмитрий чернышенко

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735104521_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_6e28901e7e0a47d824d347b8014bebb2.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что разработанная кабмином схема с кешбэком от приобретения турпутевок для детей будет работать технически безупречно.Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.В мае глава государства провел совещание, в ходе которого заявил о проблемах в сфере кешбэка на детские путевки, поскольку многие их купили, а когда выяснилось, что власти намерены ввести механизм возврата части стоимости, семьи начали их возвращать и покупать на вторую и третью смены. В связи с этим президент поручил проработать механизм кешбэка на путевки для детей, которые уже приобретены.В среду в ходе совещания Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил, что такой механизм разработан."Мы сказали о том, что кешбэк будет осуществлен, но не говорили же, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрел путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало,- это абсолютно очевидный и правильный шаг. И надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно - так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210602/keshbek-1735212615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, общество