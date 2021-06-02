Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/proisshestvie-1735179512.html
На Камчатке девушка напала с ножом на девятилетнего брата
На Камчатке девушка напала с ножом на девятилетнего брата - РИА Новости, 02.06.2021
На Камчатке девушка напала с ножом на девятилетнего брата
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как 16-летняя девушка нанесла несколько ударов ножом своему брату, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:05
2021-06-02T01:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151498/68/1514986814_0:165:3184:1956_1920x0_80_0_0_03a63b2af8f20e271ede6f6e83efab29.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как 16-летняя девушка нанесла несколько ударов ножом своему брату, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.В управлении уточнили, что мама детей в момент происшествия уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Пострадавший мальчик попал в реанимацию, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. В отношении девушки решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.Проверку также начала краевая прокуратура "с целью установления причин и условий, способствовавших этому происшествию". "Будет дана оценка исполнению федерального законодательства органами системы профилактики и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20210524/uchenik-1733588947.html
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151498/68/1514986814_179:0:3006:2120_1920x0_80_0_0_4f855f63eb0ed3f9e86d2293d753d8cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия

На Камчатке девушка напала с ножом на девятилетнего брата

01:05 02.06.2021
 
© Depositphotos / LucidwatersНож
Нож - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Depositphotos / Lucidwaters
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как 16-летняя девушка нанесла несколько ударов ножом своему брату, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"В утреннее время 31 мая 16-летняя подозреваемая находилась со своим 9-летним братом без родителей в квартире. В связи с тем, что подозреваемой не нравилось поведение брата, она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов", - сообщила представитель следственного управления Елена Ильина.
В управлении уточнили, что мама детей в момент происшествия уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Пострадавший мальчик попал в реанимацию, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. В отношении девушки решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
Проверку также начала краевая прокуратура "с целью установления причин и условий, способствовавших этому происшествию". "Будет дана оценка исполнению федерального законодательства органами системы профилактики и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 08:40
В Югре ученик гимназии пришел на последний звонок с ножом
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Отец Героя России Нурбагандова победил в праймериз ЕР в Дагестане
10:26Путин поздравил президента Италии с Днем Республики
10:24На Алтае арестовали хозяев дома престарелых, где людей морили голодом
10:13Совфед одобрил освобождение Меня от должности аудитора Счетной палаты
10:09NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении
10:08Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств
10:00Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане
09:59Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
09:49В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
09:43В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
09:39Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными
09:37Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре
09:31В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
09:27В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19
09:23Шульгинов ответил на вопрос о росте тарифов из-за "умных" счетчиков
09:21Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос
09:20Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"
09:20В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
09:15Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
09:13Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
Лента новостейМолния