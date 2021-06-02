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На Камчатке девушка напала с ножом на девятилетнего брата
На Камчатке девушка напала с ножом на девятилетнего брата - РИА Новости, 02.06.2021
На Камчатке девушка напала с ножом на девятилетнего брата
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как 16-летняя девушка нанесла несколько ударов ножом своему брату, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:05
2021-06-02T01:05
2021-06-02T01:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело после того, как 16-летняя девушка нанесла несколько ударов ножом своему брату, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.В управлении уточнили, что мама детей в момент происшествия уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Пострадавший мальчик попал в реанимацию, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. В отношении девушки решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.Проверку также начала краевая прокуратура "с целью установления причин и условий, способствовавших этому происшествию". "Будет дана оценка исполнению федерального законодательства органами системы профилактики и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия