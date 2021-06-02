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ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности
ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности - РИА Новости, 02.06.2021
ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности
Петербургский международный экономический форум станет уникальной международной площадкой для обсуждения инклюзивных механизмов преодоления негативных... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:32
2021-06-02T11:32
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей гурьев
фосагро
пмэф
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум станет уникальной международной площадкой для обсуждения инклюзивных механизмов преодоления негативных последствий эпидемии и перехода к устойчивой модели экономики, завил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев."В этом году ФосАгро исполняется 20 лет. И все эти 20 лет вопросы устойчивого развития – наш безусловный приоритет. ФосАгро является социально-ответственной компанией, создает рабочие места, одна из немногих в России ведет корпоративное жилищное строительство, принимает участие в реализации крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, туризма, молодежной политики и поддержки спорта. Компания занимается подготовкой высокопрофессиональных инженерных и рабочих кадров, выстроив образовательную парадигму "школа - колледж/университет - предприятие" с использованием дуальной практики обучения. Ежегодные расходы на благотворительные и социальные проекты ФосАгро составляют порядка 4 миллиардов рублей. Дополнительно 3,5 миллиарда рублей ФосАгро в период пандемии направила на поддержку медицины регионов присутствия и реализацию комплекса профилактических мер. На охрану окружающей среды компания направляет свыше 8 млрд рублей в год", - отметил Гурьев.По его словам. компания расскажет участникам ПМЭФ о том вкладе, который ФосАгро вносит в обеспечение международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в России и 102 странах мира экоэффективными удобрениями, свободными от опасных для здоровья человека и почв токсичных веществ. Руководство компании "ФосАгро" и зарубежные независимые директора примут участие в 23 круглых столах и панельных сессиях. Компания подпишет 10 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и своими партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, а также зеленой энергетики. В этом году при поддержке ФосАгро пройдёт главная панельная сессия ПМЭФ, посвященная ESG-тематике – "ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию".
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей гурьев, фосагро, пмэф, новости компаний - экономика

ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности

11:32 02.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум - 2021
Петербургский международный экономический форум - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум станет уникальной международной площадкой для обсуждения инклюзивных механизмов преодоления негативных последствий эпидемии и перехода к устойчивой модели экономики, завил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
"В этом году ФосАгро исполняется 20 лет. И все эти 20 лет вопросы устойчивого развития – наш безусловный приоритет. ФосАгро является социально-ответственной компанией, создает рабочие места, одна из немногих в России ведет корпоративное жилищное строительство, принимает участие в реализации крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, туризма, молодежной политики и поддержки спорта. Компания занимается подготовкой высокопрофессиональных инженерных и рабочих кадров, выстроив образовательную парадигму "школа - колледж/университет - предприятие" с использованием дуальной практики обучения. Ежегодные расходы на благотворительные и социальные проекты ФосАгро составляют порядка 4 миллиардов рублей. Дополнительно 3,5 миллиарда рублей ФосАгро в период пандемии направила на поддержку медицины регионов присутствия и реализацию комплекса профилактических мер. На охрану окружающей среды компания направляет свыше 8 млрд рублей в год", - отметил Гурьев.
По его словам. компания расскажет участникам ПМЭФ о том вкладе, который ФосАгро вносит в обеспечение международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в России и 102 странах мира экоэффективными удобрениями, свободными от опасных для здоровья человека и почв токсичных веществ.

"ФосАгро бросает вызов глобальным проблемам по ликвидации голода, сохранению почв во всем мире и устойчивому развитию, являясь единственной российской компанией, которую ЮНЕСКО и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выбрали для финансирования на внебюджетной основе инициатив в области Зеленой Химии и сохранения почвенных ресурсов", – сказал Гурьев.

Руководство компании "ФосАгро" и зарубежные независимые директора примут участие в 23 круглых столах и панельных сессиях. Компания подпишет 10 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и своими партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, а также зеленой энергетики. В этом году при поддержке ФосАгро пройдёт главная панельная сессия ПМЭФ, посвященная ESG-тематике – "ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию".
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей ГурьевФосАгроПМЭФНовости компаний - Экономика
 
 
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