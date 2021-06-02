https://ria.ru/20210602/prodbezopasnost-1735216038.html

ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности

ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности - РИА Новости, 02.06.2021

ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности

Петербургский международный экономический форум станет уникальной международной площадкой для обсуждения инклюзивных механизмов преодоления негативных... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:32

2021-06-02T11:32

2021-06-02T11:32

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей гурьев

фосагро

пмэф

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735206005_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_faf59eac8ccd14eb963d0172bb2f5532.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум станет уникальной международной площадкой для обсуждения инклюзивных механизмов преодоления негативных последствий эпидемии и перехода к устойчивой модели экономики, завил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев."В этом году ФосАгро исполняется 20 лет. И все эти 20 лет вопросы устойчивого развития – наш безусловный приоритет. ФосАгро является социально-ответственной компанией, создает рабочие места, одна из немногих в России ведет корпоративное жилищное строительство, принимает участие в реализации крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, туризма, молодежной политики и поддержки спорта. Компания занимается подготовкой высокопрофессиональных инженерных и рабочих кадров, выстроив образовательную парадигму "школа - колледж/университет - предприятие" с использованием дуальной практики обучения. Ежегодные расходы на благотворительные и социальные проекты ФосАгро составляют порядка 4 миллиардов рублей. Дополнительно 3,5 миллиарда рублей ФосАгро в период пандемии направила на поддержку медицины регионов присутствия и реализацию комплекса профилактических мер. На охрану окружающей среды компания направляет свыше 8 млрд рублей в год", - отметил Гурьев.По его словам. компания расскажет участникам ПМЭФ о том вкладе, который ФосАгро вносит в обеспечение международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в России и 102 странах мира экоэффективными удобрениями, свободными от опасных для здоровья человека и почв токсичных веществ. Руководство компании "ФосАгро" и зарубежные независимые директора примут участие в 23 круглых столах и панельных сессиях. Компания подпишет 10 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и своими партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, а также зеленой энергетики. В этом году при поддержке ФосАгро пройдёт главная панельная сессия ПМЭФ, посвященная ESG-тематике – "ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию".

https://ria.ru/20210512/reyting-1731977249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей гурьев, фосагро, пмэф, новости компаний - экономика