ФосАгро расскажет на ПМЭФ о вкладе в обеспечение продбезопасности
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум - 2021
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум станет уникальной международной площадкой для обсуждения инклюзивных механизмов преодоления негативных последствий эпидемии и перехода к устойчивой модели экономики, завил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
"В этом году ФосАгро исполняется 20 лет. И все эти 20 лет вопросы устойчивого развития – наш безусловный приоритет. ФосАгро является социально-ответственной компанией, создает рабочие места, одна из немногих в России ведет корпоративное жилищное строительство, принимает участие в реализации крупных социальных программ в сфере образования, здравоохранения, туризма, молодежной политики и поддержки спорта. Компания занимается подготовкой высокопрофессиональных инженерных и рабочих кадров, выстроив образовательную парадигму "школа - колледж/университет - предприятие" с использованием дуальной практики обучения. Ежегодные расходы на благотворительные и социальные проекты ФосАгро составляют порядка 4 миллиардов рублей. Дополнительно 3,5 миллиарда рублей ФосАгро в период пандемии направила на поддержку медицины регионов присутствия и реализацию комплекса профилактических мер. На охрану окружающей среды компания направляет свыше 8 млрд рублей в год", - отметил Гурьев.
По его словам. компания расскажет участникам ПМЭФ о том вкладе, который ФосАгро вносит в обеспечение международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в России и 102 странах мира экоэффективными удобрениями, свободными от опасных для здоровья человека и почв токсичных веществ.
"ФосАгро бросает вызов глобальным проблемам по ликвидации голода, сохранению почв во всем мире и устойчивому развитию, являясь единственной российской компанией, которую ЮНЕСКО и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выбрали для финансирования на внебюджетной основе инициатив в области Зеленой Химии и сохранения почвенных ресурсов", – сказал Гурьев.
Руководство компании "ФосАгро" и зарубежные независимые директора примут участие в 23 круглых столах и панельных сессиях. Компания подпишет 10 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и своими партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, а также зеленой энергетики. В этом году при поддержке ФосАгро пройдёт главная панельная сессия ПМЭФ, посвященная ESG-тематике – "ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию".