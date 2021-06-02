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В Хабаровске назвали возможную причину смерти медведя в зоосаде

В Хабаровске назвали возможную причину смерти медведя в зоосаде - РИА Новости, 02.06.2021

В Хабаровске назвали возможную причину смерти медведя в зоосаде

Шестилетний белый медведь Хабар, который умер в зоосаде "Приамурский" имени В.П. Сысоева в Хабаровске, возможно, отравился пищей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:03

2021-06-02T12:03

2021-06-02T12:08

россия

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Шестилетний белый медведь Хабар, который умер в зоосаде "Приамурский" имени В.П. Сысоева в Хабаровске, возможно, отравился пищей, сообщили РИА Новости в хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных.По заявлению руководства зоосада, медведь был собственностью Московского зоопарка, условия содержания для хищника были аналогичны условиям Московского зоопарка. Уточняется, что в рацион Хабара входили мясо, рыба, овощи, фрукты и рыбий жир."При первых признаках заболевания медведя специалисты обратились в Московский зоопарк к куратору по разведению и сохранению белых медведей в неволе, им был назначен консультант по лечению... Животному начали оказывать симптоматическое лечение", - заверили в учреждении.Точный посмертный диагноз белого медведя будет известен после проведения гистологического исследования патологического материала в условиях лаборатории Московского зоопарка.Как рассказали РИА Новости в хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре, проверка по факту смерти хищника продолжается.Медведь Хабар родился 10 ноября 2014 года. В зоосаде "Приамурский" он поселился в апреле 2017 года. На момент смерти ему было 6,5 лет. Средняя продолжительность жизни этих хищников в неволе достигает 25-35 лет (рекорд долгожительства - 45 лет). Белый медведь в России с 1956 года занесен в Красную книгу.

https://ria.ru/20210513/yakutiya-1732138709.html

https://ria.ru/20210523/medved-1733576363.html

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россия, хабаровск, происшествия