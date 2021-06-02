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В Хабаровске назвали возможную причину смерти медведя в зоосаде
В Хабаровске назвали возможную причину смерти медведя в зоосаде - РИА Новости, 02.06.2021
В Хабаровске назвали возможную причину смерти медведя в зоосаде
Шестилетний белый медведь Хабар, который умер в зоосаде "Приамурский" имени В.П. Сысоева в Хабаровске, возможно, отравился пищей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:03
2021-06-02T12:08
россия
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Шестилетний белый медведь Хабар, который умер в зоосаде "Приамурский" имени В.П. Сысоева в Хабаровске, возможно, отравился пищей, сообщили РИА Новости в хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных.По заявлению руководства зоосада, медведь был собственностью Московского зоопарка, условия содержания для хищника были аналогичны условиям Московского зоопарка. Уточняется, что в рацион Хабара входили мясо, рыба, овощи, фрукты и рыбий жир."При первых признаках заболевания медведя специалисты обратились в Московский зоопарк к куратору по разведению и сохранению белых медведей в неволе, им был назначен консультант по лечению... Животному начали оказывать симптоматическое лечение", - заверили в учреждении.Точный посмертный диагноз белого медведя будет известен после проведения гистологического исследования патологического материала в условиях лаборатории Московского зоопарка.Как рассказали РИА Новости в хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре, проверка по факту смерти хищника продолжается.Медведь Хабар родился 10 ноября 2014 года. В зоосаде "Приамурский" он поселился в апреле 2017 года. На момент смерти ему было 6,5 лет. Средняя продолжительность жизни этих хищников в неволе достигает 25-35 лет (рекорд долгожительства - 45 лет). Белый медведь в России с 1956 года занесен в Красную книгу.
https://ria.ru/20210513/yakutiya-1732138709.html
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россия, хабаровск, происшествия

В Хабаровске назвали возможную причину смерти медведя в зоосаде

12:03 02.06.2021 (обновлено: 12:08 02.06.2021)
 
© Фото : Зоосад "Приамурский" им. В.П. Сысоева"Белый медведь Хабар
Белый медведь Хабар - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Зоосад "Приамурский" им. В.П. Сысоева"
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ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Шестилетний белый медведь Хабар, который умер в зоосаде "Приамурский" имени В.П. Сысоева в Хабаровске, возможно, отравился пищей, сообщили РИА Новости в хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных.
"Умер медведь 30 мая. Специалист зоосада говорил, что ему было плохо, его рвало. Патологоанатомическое вскрытие производилось 31 мая совместно со специалистом из Москвы. Предварительно, он мог отравиться пищей. Если и кормили его правильно в зоосаде, то люди ходят и кидают все, что угодно, хотя и говорят им, что нельзя этого делать. Протокол вскрытия готовится, точные причины будут названы позже. Возможно, потребуются еще какие-то дополнительные исследования", - сообщили в управлении.
По заявлению руководства зоосада, медведь был собственностью Московского зоопарка, условия содержания для хищника были аналогичны условиям Московского зоопарка. Уточняется, что в рацион Хабара входили мясо, рыба, овощи, фрукты и рыбий жир.
"При первых признаках заболевания медведя специалисты обратились в Московский зоопарк к куратору по разведению и сохранению белых медведей в неволе, им был назначен консультант по лечению... Животному начали оказывать симптоматическое лечение", - заверили в учреждении.
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Точный посмертный диагноз белого медведя будет известен после проведения гистологического исследования патологического материала в условиях лаборатории Московского зоопарка.
Как рассказали РИА Новости в хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре, проверка по факту смерти хищника продолжается.
Медведь Хабар родился 10 ноября 2014 года. В зоосаде "Приамурский" он поселился в апреле 2017 года. На момент смерти ему было 6,5 лет. Средняя продолжительность жизни этих хищников в неволе достигает 25-35 лет (рекорд долгожительства - 45 лет). Белый медведь в России с 1956 года занесен в Красную книгу.
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