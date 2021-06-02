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Александр Исаевич: предприниматель должен иметь право на ошибку
Александр Исаевич: предприниматель должен иметь право на ошибку - РИА Новости, 02.06.2021
Александр Исаевич: предприниматель должен иметь право на ошибку
Малый и средний бизнес не зря называют движущей силой экономики, даже на ПМЭФ-2021 его проблемы и пожелания обсудят в стартовый день. Глава Корпорации малого и... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:30
2021-06-02T09:31
россия
корпорация мсп
предприниматели
пмэф
интервью
бизнес
экономика
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Малый и средний бизнес не зря называют движущей силой экономики, даже на ПМЭФ-2021 его проблемы и пожелания обсудят в стартовый день. Глава Корпорации малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич на полях форума рассказал РИА Новости о ценных уроках предыдущего года, диалоге государства и бизнеса, а также перечислил настоящие потребности МСП. Беседовали Маргарита Горчакова и Ирина Андреева.– Открывать и вести свой бизнес в России – это скорее про трудности или про новые возможности?– Нужно отдать должное тем людям, которые этим занимаются. У нас каждый третий в стране занят в МСП. И каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес. Наверное, нигде, как в этой отрасли, так не уместно сказать, что все базируется на лозунге "иди дальше, не сдавайся". Эта работа действительно тяжелая.Налаживание связи с поставщиками, установка и обслуживание оборудования, настройка бизнес-процессов, общение с людьми – нужно уметь все. Все работает в цепочке: государство – бизнес, бизнес – гражданин. Считаю, что обязательно нужно поощрять предпринимателей, рассказывать их истории труда и успеха.– По вашим наблюдениям, как развивается диалог малого и среднего бизнеса с государством?– Прошлый год научил и государство, и сам бизнес работать и реагировать быстрее. Да и еще раньше, за два-три предыдущих года в этом направлении был сделан большой рывок. Налаженный диалог нужно сохранять и развивать.Предприниматель многого не знает – не потому, что он не искал, или нарушает те или иные требования не по умыслу или безразличию, а потому что, например, не проследил за изменениями законодательства, так как занимался развитием бизнеса, создавал новые рабочие места и улучшал городскую инфраструктуру. Именно поэтому предприниматель должен иметь право на ошибку.Он не должен сам искать, ему должно государство оказать поддержку, само прийти и рассказать на понятном предпринимателю языке. То, что делается на федеральном и на региональном уровне, в институтах развития, нужно собрать в один ресурс, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать.– Все ли проблемы малого бизнеса упираются в банальный недостаток финансирования?– Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать. Именно поэтому мы запустили уже два образовательных акселератора. Сейчас идет программа для инновационного высокотехнологичного бизнеса, и ведем набор участников на курс для малого и среднего бизнеса в социальной сфере. До конца этого года мы намерены запустить еще три таких программы в других сферах. И мы планируем новый подход – сделать отдельные платформы для начинающих предприятий и для уже окрепших, нуждающихся в дальнейшем развитии.Вот пример – предприниматель приходит к нам с запросом: "Мне нужен кредит на два миллиона рублей". А выходит с инструментарием и знанием и уже говорит: "Мне не нужен кредит на два миллиона рублей, я понял, как оптимизировать свой бизнес-процесс, от чего я готов сейчас отказаться".Первое, что интересует бизнес, – это знания и навыки, второе – кадры. Третье – история, связанная с сервисами. Предпринимателю нужно, чтобы было пояснение "от" и "до" на одном ресурсе, написанное простым человеческом языком. Чтобы бизнес всегда своевременно знал, что меняется, какие требования ждут, почему штрафуют.– Вы ранее говорили, что многое в новой стратегии развития Корпорации МСП строится на общении с предпринимателями. Свою стратегию вы представите на ПМЭФ. Будет ли продолжаться такой формат и дальше?– Конечно, мы постоянно собираем запросы предпринимателей. С их помощью мы сможем скорректировать стратегию, направить в правильное, актуальное русло. Диалог с предпринимателями станет каналом обратной связи для нас и регионов.– Расскажите, что вошло в обновленную стратегию?– Мы сфокусируемся на переходе от объемов к количеству получателей поддержки. Планируем расширить охват и увеличить объем гарантийной поддержки за счет снижения средней суммы поручительства на заемщика. Серьезный акцент будет сделан на развитии нефинансовых сервисов и их цифровизацию. На это есть спрос со стороны предпринимателей. Также готовим проекты в сфере наставничества, помощь в выходе на новые рынки сбыта и другие стратегические направления, которые представим сегодня.
https://ria.ru/20210526/fradkov-1734316482.html
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731971164.html
https://ria.ru/20210421/msp-1729351848.html
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россия, корпорация мсп, предприниматели, пмэф, интервью, бизнес, экономика

Александр Исаевич: предприниматель должен иметь право на ошибку

09:30 02.06.2021 (обновлено: 09:31 02.06.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЗаместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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Малый и средний бизнес не зря называют движущей силой экономики, даже на ПМЭФ-2021 его проблемы и пожелания обсудят в стартовый день. Глава Корпорации малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич на полях форума рассказал РИА Новости о ценных уроках предыдущего года, диалоге государства и бизнеса, а также перечислил настоящие потребности МСП. Беседовали Маргарита Горчакова и Ирина Андреева.
– Открывать и вести свой бизнес в России – это скорее про трудности или про новые возможности?
– Нужно отдать должное тем людям, которые этим занимаются. У нас каждый третий в стране занят в МСП. И каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес. Наверное, нигде, как в этой отрасли, так не уместно сказать, что все базируется на лозунге "иди дальше, не сдавайся". Эта работа действительно тяжелая.
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– По вашим наблюдениям, как развивается диалог малого и среднего бизнеса с государством?
– Прошлый год научил и государство, и сам бизнес работать и реагировать быстрее. Да и еще раньше, за два-три предыдущих года в этом направлении был сделан большой рывок. Налаженный диалог нужно сохранять и развивать.
Предприниматель многого не знает – не потому, что он не искал, или нарушает те или иные требования не по умыслу или безразличию, а потому что, например, не проследил за изменениями законодательства, так как занимался развитием бизнеса, создавал новые рабочие места и улучшал городскую инфраструктуру. Именно поэтому предприниматель должен иметь право на ошибку.
Он не должен сам искать, ему должно государство оказать поддержку, само прийти и рассказать на понятном предпринимателю языке. То, что делается на федеральном и на региональном уровне, в институтах развития, нужно собрать в один ресурс, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать.
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Вот пример – предприниматель приходит к нам с запросом: "Мне нужен кредит на два миллиона рублей". А выходит с инструментарием и знанием и уже говорит: "Мне не нужен кредит на два миллиона рублей, я понял, как оптимизировать свой бизнес-процесс, от чего я готов сейчас отказаться".
Первое, что интересует бизнес, – это знания и навыки, второе – кадры. Третье – история, связанная с сервисами. Предпринимателю нужно, чтобы было пояснение "от" и "до" на одном ресурсе, написанное простым человеческом языком. Чтобы бизнес всегда своевременно знал, что меняется, какие требования ждут, почему штрафуют.
– Вы ранее говорили, что многое в новой стратегии развития Корпорации МСП строится на общении с предпринимателями. Свою стратегию вы представите на ПМЭФ. Будет ли продолжаться такой формат и дальше?
– Конечно, мы постоянно собираем запросы предпринимателей. С их помощью мы сможем скорректировать стратегию, направить в правильное, актуальное русло. Диалог с предпринимателями станет каналом обратной связи для нас и регионов.
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