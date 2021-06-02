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В праймериз "Единой России" на Колыме победил предприниматель Басанский
В праймериз "Единой России" на Колыме победил предприниматель Басанский - РИА Новости, 02.06.2021
В праймериз "Единой России" на Колыме победил предприниматель Басанский
Член Генсовета "Единой России", депутат Магаданской городской Думы и предприниматель Антон Басанский стал лидером по итогам предварительного голосования "Единой РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T04:38
2021-06-02T04:38
2021-06-02T05:04
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госдума рф
единая россия
магаданская область
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МАГАДАН, 2 июн – РИА Новости. Член Генсовета "Единой России", депутат Магаданской городской Думы и предприниматель Антон Басанский стал лидером по итогам предварительного голосования "Единой России" в регионе, сообщает официальный сайт местного отделения партии.Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Вечером 30 мая сразу после завершения процедуры по всей стране четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.Антону Басанскому 34 года. По образованию он горный инженер. Долгое время работает в золотодобывающем предприятии.
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