https://ria.ru/20210602/pozhar-1735322081.html

На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар - РИА Новости, 02.06.2021

На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар

Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:58

2021-06-02T18:58

2021-06-02T22:20

тегеран (город)

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735329385_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ac4cab97c057bec9ab2f2fe9e0b0ce9d.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr."Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные. Глава по общественным связям иранского НПЗ Шакер Хафаи заявил, что причиной пожара не был саботаж.Как сообщил глава антикризисного управления Тегерана Мансур Дараджати агенству ISNA, "топливо в трубах должно полностью сгореть, чтобы полностью потушить пожар".Генпрокурор расположенного рядом с Тегераном города Рей Голямреза Ноуфорсати сообщил, что в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе будет возбуждено дело."Расследование продолжается, принимаются необходимые меры безопасности. В отношении этого инцидента были изданы необходимые судебные постановления, и будет возбуждено дело", - заявил Ноуфорсати по прибытии на место инцидента.В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране жертв нет, один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя скорой помощи Ирана Моджтаба Халеди."К счастью, жертв нет. Есть один пострадавший, но ему уже оказана медицинская помощь на месте, его состояние удовлетворительное" - приводит агентство слова Халеди.Как сообщило агентство YJC, на место инцидента прибыл министр нефти Ирана Бижан Зангане.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеран не повлияет на поставки бензина в иранскую столицу, добавил глава по общественным связям тегеранского НПЗ Шакер Хафаи."Инцидент не имеет ничего общего с запасами топлива на нефтеперерабатывающем заводе, проблем с поставками бензина в город Тегеран не возникнет", - приводит агентство ISNA слова Хафаи.

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране На нефтеперерабатывающем заводе в южной части Тегерана вспыхнул пожар. 2021-06-02T18:58 true PT0M32S

Кадры с места пожара на заводе в Тегеране, снятые очевидцами Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране. 2021-06-02T18:58 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, тегеран (город), иран, в мире