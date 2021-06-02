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На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар - РИА Новости, 02.06.2021
На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар
Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:58
2021-06-02T22:20
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr."Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные. Глава по общественным связям иранского НПЗ Шакер Хафаи заявил, что причиной пожара не был саботаж.Как сообщил глава антикризисного управления Тегерана Мансур Дараджати агенству ISNA, "топливо в трубах должно полностью сгореть, чтобы полностью потушить пожар".Генпрокурор расположенного рядом с Тегераном города Рей Голямреза Ноуфорсати сообщил, что в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе будет возбуждено дело."Расследование продолжается, принимаются необходимые меры безопасности. В отношении этого инцидента были изданы необходимые судебные постановления, и будет возбуждено дело", - заявил Ноуфорсати по прибытии на место инцидента.В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране жертв нет, один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя скорой помощи Ирана Моджтаба Халеди."К счастью, жертв нет. Есть один пострадавший, но ему уже оказана медицинская помощь на месте, его состояние удовлетворительное" - приводит агентство слова Халеди.Как сообщило агентство YJC, на место инцидента прибыл министр нефти Ирана Бижан Зангане.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеран не повлияет на поставки бензина в иранскую столицу, добавил глава по общественным связям тегеранского НПЗ Шакер Хафаи."Инцидент не имеет ничего общего с запасами топлива на нефтеперерабатывающем заводе, проблем с поставками бензина в город Тегеран не возникнет", - приводит агентство ISNA слова Хафаи.
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353
60
Кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране
На нефтеперерабатывающем заводе в южной части Тегерана вспыхнул пожар.
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Кадры с места пожара на заводе в Тегеране, снятые очевидцами
Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране.
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видео, тегеран (город), иран, в мире
На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr.
2021-06-02T18:58
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На нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране произошел пожар

18:58 02.06.2021 (обновлено: 22:20 02.06.2021)
 
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr.
"Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.
На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные.
Глава по общественным связям иранского НПЗ Шакер Хафаи заявил, что причиной пожара не был саботаж.

"Версия саботажа исключена. Пожар произошёл вследствие технической проблемы" - приводит слова Хафаи телеканал IRIB.

Как сообщил глава антикризисного управления Тегерана Мансур Дараджати агенству ISNA, "топливо в трубах должно полностью сгореть, чтобы полностью потушить пожар".
Генпрокурор расположенного рядом с Тегераном города Рей Голямреза Ноуфорсати сообщил, что в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе будет возбуждено дело.
"Расследование продолжается, принимаются необходимые меры безопасности. В отношении этого инцидента были изданы необходимые судебные постановления, и будет возбуждено дело", - заявил Ноуфорсати по прибытии на место инцидента.
В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране жертв нет, один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя скорой помощи Ирана Моджтаба Халеди.
"К счастью, жертв нет. Есть один пострадавший, но ему уже оказана медицинская помощь на месте, его состояние удовлетворительное" - приводит агентство слова Халеди.
Как сообщило агентство YJC, на место инцидента прибыл министр нефти Ирана Бижан Зангане.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеран не повлияет на поставки бензина в иранскую столицу, добавил глава по общественным связям тегеранского НПЗ Шакер Хафаи.
"Инцидент не имеет ничего общего с запасами топлива на нефтеперерабатывающем заводе, проблем с поставками бензина в город Тегеран не возникнет", - приводит агентство ISNA слова Хафаи.
 
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