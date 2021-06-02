https://ria.ru/20210602/pozhar-1735229119.html

В Гурзуфе загорелся жилой дом

В Гурзуфе загорелся жилой дом - РИА Новости, 02.06.2021

В Гурзуфе загорелся жилой дом

Одноэтажный многоквартирный жилой дом загорелся в поселке Гурзуф Ялтинского региона, на месте развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:26

2021-06-02T12:26

2021-06-02T15:27

гурзуф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Одноэтажный многоквартирный жилой дом загорелся в поселке Гурзуф Ялтинского региона, на месте развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ."Установлено, что произошло возгорание кровли строения. Пострадавших нет. Есть угроза распространения огня. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка. Привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг. К его ликвидации привлечены 39 человек и десять единиц техники.Пожар в одноэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Гурзуф Ялтинского региона ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.По ее словам, огонь был локализован на площади более 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20210602/pozhar-1735207521.html

https://ria.ru/20210530/pozhar-1734793796.html

гурзуф

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гурзуф, происшествия