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В Гурзуфе загорелся жилой дом
В Гурзуфе загорелся жилой дом - РИА Новости, 02.06.2021
В Гурзуфе загорелся жилой дом
Одноэтажный многоквартирный жилой дом загорелся в поселке Гурзуф Ялтинского региона, на месте развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:26
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гурзуф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Одноэтажный многоквартирный жилой дом загорелся в поселке Гурзуф Ялтинского региона, на месте развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ."Установлено, что произошло возгорание кровли строения. Пострадавших нет. Есть угроза распространения огня. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка. Привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг. К его ликвидации привлечены 39 человек и десять единиц техники.Пожар в одноэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Гурзуф Ялтинского региона ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.По ее словам, огонь был локализован на площади более 100 квадратных метров.
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гурзуф, происшествия

В Гурзуфе загорелся жилой дом

12:26 02.06.2021 (обновлено: 15:27 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Одноэтажный многоквартирный жилой дом загорелся в поселке Гурзуф Ялтинского региона, на месте развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"Установлено, что произошло возгорание кровли строения. Пострадавших нет. Есть угроза распространения огня. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка. Привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг. К его ликвидации привлечены 39 человек и десять единиц техники.
Пожар в одноэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Гурзуф Ялтинского региона ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Пожар ликвидирован. Пламя было сбито достаточно быстро. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, огонь был локализован на площади более 100 квадратных метров.
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