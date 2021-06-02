https://ria.ru/20210602/pozhar-1735207521.html

Крановщик рассказал, как спасал строителей во время пожара на Камчатке

Крановщик рассказал, как спасал строителей во время пожара на Камчатке - РИА Новости, 02.06.2021

Крановщик рассказал, как спасал строителей во время пожара на Камчатке

Машинист крана во время пожара в строящейся школе на Камчатке спас более десяти человек, которые были отрезаны от выхода из здания дымом, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:53

2021-06-02T10:53

2021-06-02T13:01

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Машинист крана во время пожара в строящейся школе на Камчатке спас более десяти человек, которые были отрезаны от выхода из здания дымом, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее сообщалось о четырех спасенных крановщиком рабочих. Людей спускали на землю с помощью корзины, которая была закреплена на стреле крана.Возгорание произошло 1 июня на первом этаже строящегося корпуса школы № 33 Петропавловска-Камчатского. В результате пожара уничтожены строительные материалы, а также повреждены пластиковые окна. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров."Руководство главного управления МЧС России по Камчатскому краю намерено рассмотреть вопрос о поощрении Евгения Шестакова и представлении его к ведомственной награде", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210531/pozharnye-1734611422.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия