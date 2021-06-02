https://ria.ru/20210602/posol-1735284505.html
Французский посол рассказал, что больше всего удивляет его в России
Французский посол рассказал, что больше всего удивляет его в России - РИА Новости, 02.06.2021
Французский посол рассказал, что больше всего удивляет его в России
Посол Франции в Москве Пьер Леви рассказал о том, что его больше всего удивляет в России. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:25
2021-06-02T16:25
2021-06-02T16:25
россия
пьер леви
франция
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посол Франции в Москве Пьер Леви рассказал о том, что его больше всего удивляет в России.По мнению дипломата, в своей жизни в России он сталкивается как с очень современными аспектами, так и весьма старомодными. "Интересно, что присутствует ощущение, что находишься в Европе, и одновременно - что находишься на континенте, который имеет свою уникальную и трогательную историю", - заключил посол.
https://ria.ru/20210602/posol-1735280339.html
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россия, пьер леви, франция, в мире