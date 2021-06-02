https://ria.ru/20210602/popova-1735221707.html

Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле

Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле - РИА Новости, 02.06.2021

Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости защитить права потребителей при дистанционной торговле, особенно трансграничной. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:01

2021-06-02T12:01

2021-06-02T12:01

россия

евразийский экономический союз

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости защитить права потребителей при дистанционной торговле, особенно трансграничной.По ее словам, в настоящее время на площадке Евразийского экономического союза прорабатываются эксперименты по регулированию в трансграничной торговле. "Мы не можем ждать. Уже сейчас необходимо вводить инструменты, позволяющие блокировать в сети интернет сайты, по средствам которых предлагается информация о небезопасных товарах, либо без документов о безопасности, которые необходимы по законодательству", - отметила Попова.

https://ria.ru/20201118/kachestvo-1585100449.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество