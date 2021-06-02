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Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле
Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле - РИА Новости, 02.06.2021
Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости защитить права потребителей при дистанционной торговле, особенно трансграничной. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:01
2021-06-02T12:01
россия
евразийский экономический союз
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости защитить права потребителей при дистанционной торговле, особенно трансграничной.По ее словам, в настоящее время на площадке Евразийского экономического союза прорабатываются эксперименты по регулированию в трансграничной торговле. "Мы не можем ждать. Уже сейчас необходимо вводить инструменты, позволяющие блокировать в сети интернет сайты, по средствам которых предлагается информация о небезопасных товарах, либо без документов о безопасности, которые необходимы по законодательству", - отметила Попова.
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россия, евразийский экономический союз, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова отметила важность защиты прав покупателей при онлайн-торговле

12:01 02.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости защитить права потребителей при дистанционной торговле, особенно трансграничной.
"Приоритетная задача - защита прав потребителей при дистанционной торговле, особенно при трансграничной, остается на сегодняшний день очень важной", - сказала Попова, выступая в Совете Федерации.
По ее словам, в настоящее время на площадке Евразийского экономического союза прорабатываются эксперименты по регулированию в трансграничной торговле. "Мы не можем ждать. Уже сейчас необходимо вводить инструменты, позволяющие блокировать в сети интернет сайты, по средствам которых предлагается информация о небезопасных товарах, либо без документов о безопасности, которые необходимы по законодательству", - отметила Попова.
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РоссияЕвразийский экономический союзАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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