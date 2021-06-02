https://ria.ru/20210602/popkorn-1735230331.html

Ученые выяснили, от чего зависит качество попкорна

Ученые выяснили, от чего зависит качество попкорна - РИА Новости, 02.06.2021

Ученые выяснили, от чего зависит качество попкорна

Бразильские ученые определили, что от толщины внешнего слоя зерен кукурузы зависит качество получающегося из нее попкорна. Результаты исследования опубликованы... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:35

2021-06-02T12:35

2021-06-02T13:37

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бразильские ученые определили, что от толщины внешнего слоя зерен кукурузы зависит качество получающегося из нее попкорна. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского агрономического общества Agronomy Journal.При изготовлении попкорна используют способность зерен вздуваться при нагревании — их объем увеличивается более чем в 40 раз. От того, какой процент от общего числа зерен раскрылся в процессе нагревания, зависит экономическая эффективность производства и качество получаемого продукта — ведь никто не любит находить в упаковке с попкорном нераскрытые зерна.Исследователи из Университетов Маринги и Северного Рио-де-Жанейро решили определить, какие свойства зерен кукурузы прежде всего влияют на их раскрытие. Считается, что главные факторы, определяющие качество попкорна, это влажность зерен, коэффициент расширения и коэффициент разрыва."То, насколько зерна увеличиваются в объеме, — важнейшая характеристика попкорна, определяемая так называемым коэффициентом расширения", — приводятся в пресс-релизе Американского агрономического общества слова руководителя исследования Марии Фернанды Майоли (Maria Fernanda Maioli).Чем выше коэффициент расширения, тем выше качество попкорна — объемные, сильно вспученные зерна обладают лучшей структурой и мягкостью. Предыдущие эксперименты показали, что это связано с более высоким содержанием крахмала в зернах. Кроме того, сорта кукурузы с более толстым защитным слоем семян имеют более высокий коэффициент расширения.Авторы предположили, что на способность к расширению влияет также то, насколько хорошо крахмалосодержащее вещество внутри зерен передает тепло в процессе нагревания, и впервые провели эксперимент по замеру теплопередачи внутри зерен.Исследователи сравнили 49 видов попкорна по различным характеристикам, включая урожайность, размер зерен, коэффициент вспучивания, толщину защитного слоя, способность к теплопередаче и количество белка в зернах, а затем изучили влияние этих характеристик на качество сырья."Наши результаты показали, что ключевой признак для выбора попкорна с большим расширением при взрыве — это толщина внешнего защитного слоя зерна", — сказал Майоли.Авторы надеются, что полученные результаты помогут агрономам определять сорта кукурузы с хорошими характеристиками для производства попкорна на основе ключевого признака и не тратить деньги на изучение других, не связанных между собой характеристик.В дальнейшем ученые планируют посвятить свои исследования изучению ключевых показателей, определяющих качество других снэковых закусок.

https://ria.ru/20210428/kofe-1730301180.html

https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, бразилия, питание, технологии