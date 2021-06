https://ria.ru/20210602/pivovarov-1735263609.html

Суд арестовал экс-главу "Открытой России"* Пивоварова

КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Первомайский суд Краснодара отправил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Адвокаты намерены обжаловать это решение.Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации. Поскольку раньше его не раз привлекали к административной ответственности за участие в ее работе, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.Сам Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.

