Суд арестовал экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
14:59 02.06.2021 (обновлено: 16:12 02.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Первомайский суд Краснодара отправил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении Пивоварова <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 31 июля", — постановил судья Алексей Краснопеев, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте.
Адвокаты намерены обжаловать это решение.
Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации. Поскольку раньше его не раз привлекали к административной ответственности за участие в ее работе, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сам Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
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