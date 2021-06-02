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Суд арестовал экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
Суд арестовал экс-главу "Открытой России"* Пивоварова - РИА Новости, 02.06.2021
Суд арестовал экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
Первомайский суд Краснодара отправил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:59
2021-06-02T16:12
россия
юкос
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
краснодар
сша
происшествия
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КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Первомайский суд Краснодара отправил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Адвокаты намерены обжаловать это решение.Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации. Поскольку раньше его не раз привлекали к административной ответственности за участие в ее работе, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.Сам Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html
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россия
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россия, юкос, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, краснодар, сша, происшествия

Суд арестовал экс-главу "Открытой России"* Пивоварова

14:59 02.06.2021 (обновлено: 16:12 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Первомайский суд Краснодара отправил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Пивоварова <...> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 31 июля", — постановил судья Алексей Краснопеев, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте.

Адвокаты намерены обжаловать это решение.
Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации. Поскольку раньше его не раз привлекали к административной ответственности за участие в ее работе, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Сам Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 12:25
Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 21:24
ЕС обратился к России после задержания Пивоварова
 
РоссияЮКОССледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийКраснодарСШАПроисшествия
 
 
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