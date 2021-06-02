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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/petrikova-1735208582.html
Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка
Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка - РИА Новости, 02.06.2021
Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка
Заслуженная артистка России Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка, об этом в среду сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:20
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культура
культура
россия
юрий квятковский
росгосцирк
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка, об этом в среду сообщила пресс-служба компании.Ранее сообщалось, что Юрий Квятковский, который был главным режиссером Росгосцирка с февраля 2020 года, принял решение покинуть свой пост, "решение связано с большими личными творческими планами и развитием собственных проектов в области театрального искусства"."Главным режиссёром Росгосцирка стала Елена Петрикова", — говорится в сообщении пресс-службы.Петрикова - династийная цирковая артистка, дочь гимнаста Владимира Петрикова и дрессировщицы Ларисы Петриковой. Окончила факультет цирковой режиссуры ГИТИС, работала помощником художественного руководителя Большого Московского цирка и исполнительным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ", оставаясь действующей артисткой в жанрах джигитовки на лошадях и тройной трапеции. В 2012 году получила звание заслуженной артистки России.
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культура, россия, юрий квятковский , росгосцирк

Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка

11:20 02.06.2021 (обновлено: 12:10 02.06.2021)
 
© Фото : ФКП "Росгосцирк"Елена Петрикова
Елена Петрикова - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : ФКП "Росгосцирк"
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка, об этом в среду сообщила пресс-служба компании.
Ранее сообщалось, что Юрий Квятковский, который был главным режиссером Росгосцирка с февраля 2020 года, принял решение покинуть свой пост, "решение связано с большими личными творческими планами и развитием собственных проектов в области театрального искусства".
"Главным режиссёром Росгосцирка стала Елена Петрикова", — говорится в сообщении пресс-службы.
Петрикова - династийная цирковая артистка, дочь гимнаста Владимира Петрикова и дрессировщицы Ларисы Петриковой. Окончила факультет цирковой режиссуры ГИТИС, работала помощником художественного руководителя Большого Московского цирка и исполнительным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ", оставаясь действующей артисткой в жанрах джигитовки на лошадях и тройной трапеции. В 2012 году получила звание заслуженной артистки России.
"Я понимаю всю меру ответственности и объём работы, возложенные на меня, Цирковой конвейер – это сложная система, потенциал которой мне предстоит изучить и оценить. Конечно, я волнуюсь, как и любой человек, начиная большое и новое дело. Но понимание того, в каком направлении нужно двигаться, у меня есть. Первоочередная задача – это создание ярких, интересных цирковых спектаклей", - прокомментировала Петрикова свое назначение.
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