Елена Петрикова назначена главным режиссером Росгосцирка

"Я понимаю всю меру ответственности и объём работы, возложенные на меня, Цирковой конвейер – это сложная система, потенциал которой мне предстоит изучить и оценить. Конечно, я волнуюсь, как и любой человек, начиная большое и новое дело. Но понимание того, в каком направлении нужно двигаться, у меня есть. Первоочередная задача – это создание ярких, интересных цирковых спектаклей", - прокомментировала Петрикова свое назначение.