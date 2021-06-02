https://ria.ru/20210602/peresmotr-1735177894.html

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе - РИА Новости, 02.06.2021

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил о намерении Хартума пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T00:27

2021-06-02T00:27

2021-06-02T00:27

россия

омар аль-башир

владимир путин

сергей шойгу

судан

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил о намерении Хартума пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Трансляцию с выступлением аль-Хусейна вел канал Blue Nile TV.Он пояснил, что у Судана есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом интересов страны."Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны", — добавил аль-Хусейн.По словам начальника штаба, военное соглашение между Хартумом и Москвой не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства.Кроме того, аль-Хусейн подчеркнул, что его страна может сотрудничать в военной сфере не только с Россией и Китаем, но также и с США, с 1993 года считавшими Судан государством — пособником терроризма. Вашингтон удалил его из списка лишь в мае этого года."Раньше Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху, после того, как Судан был исключен из списка (пособников. — Прим. ред.) терроризма США, мы можем сотрудничать с США и странами Запада", — заключил начальник штаба.В конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Хартум замораживает действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море. Документ стороны подписали до смены власти в Судане. Вслед за этим сообщением посольство России в Хартуме заявило, что утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ не соответствуют действительности.О договоренности создать пункт российского флота стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать трехсот человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году президент Судана Омар аль-Башир заявлял РИА Новости, что обсудил с Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания военной базы на Красном море. Впоследствии посол России в Хартуме пояснял РИА Новости, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.

https://ria.ru/20210228/fregat-1599318107.html

https://ria.ru/20210518/baza-1732836793.html

россия

судан

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россия, омар аль-башир, владимир путин, сергей шойгу, судан, в мире