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Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии

Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии - РИА Новости, 02.06.2021

Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что более 160 тысяч местных жителей оформили региональную доплату к пенсии,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:38

2021-06-02T16:38

2021-06-02T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что более 160 тысяч местных жителей оформили региональную доплату к пенсии, сообщил телеканал "360". Ирина Каклюгина уточнила, что размер доплаты достигает 10 648 рублей. Она положена жителям региона, пенсия у которых ниже прожиточного минимума."Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье", – отметила Каклюгина.По ее словам, на эти цели в областном бюджете предусмотрено более шести миллиардов рублей. Подать заявление на такую услугу можно, обратившись в управление социальной защиты по месту жительства. Также жителям Подмосковья предлагается воспользоваться региональным порталом госуслуг.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)