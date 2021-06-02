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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210602/pensiya-1735289667.html
Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии
Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии - РИА Новости, 02.06.2021
Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии
Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что более 160 тысяч местных жителей оформили региональную доплату к пенсии,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:38
2021-06-02T16:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что более 160 тысяч местных жителей оформили региональную доплату к пенсии, сообщил телеканал "360". Ирина Каклюгина уточнила, что размер доплаты достигает 10 648 рублей. Она положена жителям региона, пенсия у которых ниже прожиточного минимума."Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье", – отметила Каклюгина.По ее словам, на эти цели в областном бюджете предусмотрено более шести миллиардов рублей. Подать заявление на такую услугу можно, обратившись в управление социальной защиты по месту жительства. Также жителям Подмосковья предлагается воспользоваться региональным порталом госуслуг.
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московская область (подмосковье)

Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии

16:38 02.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что более 160 тысяч местных жителей оформили региональную доплату к пенсии, сообщил телеканал "360".
Ирина Каклюгина уточнила, что размер доплаты достигает 10 648 рублей. Она положена жителям региона, пенсия у которых ниже прожиточного минимума.
"Такая доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания в Подмосковье", – отметила Каклюгина.
По ее словам, на эти цели в областном бюджете предусмотрено более шести миллиардов рублей.
Подать заявление на такую услугу можно, обратившись в управление социальной защиты по месту жительства. Также жителям Подмосковья предлагается воспользоваться региональным порталом госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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