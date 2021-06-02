https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html

В Химках мужчина избил полицейских из-за парковочного места

В Химках мужчина избил полицейских из-за парковочного места - РИА Новости, 02.06.2021

В Химках мужчина избил полицейских из-за парковочного места

Мужчина, гражданин одного из соседних государств, стал подозреваемым по уголовному делу о насилии против полицейских после того, как избил правоохранителей в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:45

2021-06-02T21:45

2021-06-02T21:45

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчина, гражданин одного из соседних государств, стал подозреваемым по уголовному делу о насилии против полицейских после того, как избил правоохранителей в Химках, не поделив с ними парковочное место, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одного из соседних государств. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья)", - сказала Врадий.По данным следствия, происшествие случилось 1 июня на дороге по улице Бурденко, где полицейские припарковали служебное авто. В какой-то момент к ним подъехал мужчина и начал оскорблять полицейских, высказывая недовольство тем, что их автомобиль мешает проезду. Сотрудники полиции объяснили мужчине, что находятся здесь в служебных целях, но мужчина продолжил ругань, а затем начал драться: "подозреваемый нанес полицейским множественные удары в область головы и лица". В результате правоохранители получили ушибы, ссадины и травмы головы."В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20201026/draka-1581661188.html

россия

московская область (подмосковье)

химки

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), химки, происшествия