https://ria.ru/20210602/pandemiya-1735181827.html
Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии - РИА Новости, 02.06.2021
Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T02:19
2021-06-02T02:19
2021-06-02T02:19
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
осло
мадрид (город)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727874606_0:88:2731:1624_1920x0_80_0_0_d00f7391f8dd054a9cac69ca750cc13c.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики, показало исследование международной компании EY "COVID-19 в мегаполисах мира", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Документ есть в распоряжении РИА Новости.Авторы отмечают, что длительный локдаун позволил временно сдержать рост эпидемии, но привел к негативным последствиям для городских экономик по всему миру, в то время как оперативное введение и снятие ограничений, а также стимулирующие меры способствовали скорейшему восстановлению экономики в новых условиях.В рамках исследования практик борьбы с последствиями пандемии эксперты изучили, как ограничительные меры и меры поддержки в ответ на пандемию COVID-19 повлияли на деловую активность в девяти крупных мегаполисах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве.Локдаун или гибкость?"Города, которые реализовывали режим локдауна - Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло, добились сравнительно низких показателей заболеваемости на душу населения – в среднем, 30 тысяч человек на 1 миллион жителей. Однако длительный период действия ограничений привел к существенному спаду экономики в этих городах – снижению ВРП в среднем на 7% и росту безработицы до 6%. Только в Осло и Сингапуре ценой значительных финансовых расходов удалось несколько сдержать экономический спад.Своевременное введение и снятие ограничений, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры поддержки – это оптимальный набор, который позволил эффективно преодолеть последствия эпидемии и начать процесс восстановления экономики, уверены они."Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал. Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (минус 3,5%) и Стокгольме (минус 2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост", - прокомментировала исследование партнер EY Ольга Архангельская.Уровень безработицы в Москве (1%) оказался минимальным среди проанализированных городов. Пиковое значение безработицы было зафиксировано в сентябре 2020 года и составило более 223 тысячи человек (около 3%). При этом по состоянию на март 2021 года ситуация нормализуется и приближается к допандемийным значениям (менее 1%).Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210525/lokdaun-1733799329.html
https://realty.ria.ru/20210526/biznes-1734298700.html
москва
осло
мадрид (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727874606_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35811ae3e428161474cac8bd8920a64a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, осло, мадрид (город), экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва, чьи власти выбрали на фоне пандемии коронавируса стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики, показало исследование международной компании EY "COVID-19 в мегаполисах мира", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Авторы отмечают, что длительный локдаун позволил временно сдержать рост эпидемии, но привел к негативным последствиям для городских экономик по всему миру, в то время как оперативное введение и снятие ограничений, а также стимулирующие меры способствовали скорейшему восстановлению экономики в новых условиях.
"Москва, выбравшая стратегию гибкого подхода, а не жесткого локдауна, показала минимальный уровень безработицы и небольшое снижение экономики на фоне умеренных показателей смертности и заболеваемости", - показало исследование, проведенное в мае.
В рамках исследования практик борьбы с последствиями пандемии эксперты изучили, как ограничительные меры и меры поддержки в ответ на пандемию COVID-19 повлияли на деловую активность в девяти крупных мегаполисах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве.
Локдаун или гибкость?
"Города, которые реализовывали режим локдауна - Гонконг, Сингапур, Лондон, Париж и Осло, добились сравнительно низких показателей заболеваемости на душу населения – в среднем, 30 тысяч человек на 1 миллион жителей. Однако длительный период действия ограничений привел к существенному спаду экономики в этих городах – снижению ВРП в среднем на 7% и росту безработицы до 6%. Только в Осло и Сингапуре ценой значительных финансовых расходов удалось несколько сдержать экономический спад.
"Успешно реализовать гибкий подход к введению ограничений - Москва, Нью-Йорк, Мадрид и Стокгольм - оказалось значительно сложнее: Москве, одной из немногих, удалось добиться наиболее сбалансированных результатов среди всех рассмотренных городов", - подчеркнули авторы.
Своевременное введение и снятие ограничений, эффективная коммуникационная стратегия и стимулирующие меры поддержки – это оптимальный набор, который позволил эффективно преодолеть последствия эпидемии и начать процесс восстановления экономики, уверены они.
"Москве удалось соблюсти баланс между ограничениями и мерами поддержки, при этом сохранив экономический потенциал. Снижение экономики, по предварительным оценкам, составило всего 4%. Меньший экономический спад за счет гибких ограничений был достигнут только в Нью-Йорке (минус 3,5%) и Стокгольме (минус 2,7%), но на фоне одних из худших показателей заболеваемости и смертности. В настоящий момент экономика Москвы демонстрирует восстановительный рост", - прокомментировала исследование партнер EY Ольга Архангельская.
Уровень безработицы в Москве (1%) оказался минимальным среди проанализированных городов. Пиковое значение безработицы было зафиксировано в сентябре 2020 года и составило более 223 тысячи человек (около 3%). При этом по состоянию на март 2021 года ситуация нормализуется и приближается к допандемийным значениям (менее 1%).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.