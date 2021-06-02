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Американский сенатор предупредила украинцев о мощном российском оружии
Американский сенатор предупредила украинцев о мощном российском оружии - РИА Новости, 02.06.2021
Американский сенатор предупредила украинцев о мощном российском оружии
Завершение строительства "Северного потока — 2" даст России мощное оружие, заявила американский сенатор Джин Шахин на брифинге после встречи с президентом... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:16
2021-06-02T22:24
россия
северный поток — 2
джин шахин
владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока — 2" даст России мощное оружие, заявила американский сенатор Джин Шахин на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве."Проект будет иметь серьезные последствия для Украины, а также для энергетической безопасности Европы в будущем, поскольку его завершение даст России мощное оружие, которое может быть использовано против Европы", — сказала Шахин. Ее слова опубликованы на новостном портале "Укринформ". Сенатор добавила, что вместе с единомышленниками в конгрессе будет рассматривать способы влияния на завершение строительства трубопровода и на его дальнейшее введение в эксплуатацию. По ее мнению, на окончание проекта "Северный поток — 2" могут повлиять результаты осенних выборов в Германии. Ранее пресс-служба украинского кабмина сообщила о встрече в Киеве премьер-министра Дениса Шмыгаля с делегацией конгресса США. На обсуждении поднимались темы сотрудничества США и Украины в сфере безопасности возле украинских границ и на неподконтрольных Киеву территориях Украины, а также партнерства между странами в Азовском и Черном морях. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210602/katastrofa-1735182787.html
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россия, северный поток — 2, джин шахин, владимир зеленский, сша, украина

Американский сенатор предупредила украинцев о мощном российском оружии

19:16 02.06.2021 (обновлено: 22:24 02.06.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichАмериканский сенатор Джин Шахин после брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Американский сенатор Джин Шахин после брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока — 2" даст России мощное оружие, заявила американский сенатор Джин Шахин на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Проект будет иметь серьезные последствия для Украины, а также для энергетической безопасности Европы в будущем, поскольку его завершение даст России мощное оружие, которое может быть использовано против Европы", — сказала Шахин. Ее слова опубликованы на новостном портале "Укринформ".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
03:44
В Раде назвали катастрофическую ошибку Украины в отношениях с Россией
Сенатор добавила, что вместе с единомышленниками в конгрессе будет рассматривать способы влияния на завершение строительства трубопровода и на его дальнейшее введение в эксплуатацию. По ее мнению, на окончание проекта "Северный поток — 2" могут повлиять результаты осенних выборов в Германии.
Ранее пресс-служба украинского кабмина сообщила о встрече в Киеве премьер-министра Дениса Шмыгаля с делегацией конгресса США. На обсуждении поднимались темы сотрудничества США и Украины в сфере безопасности возле украинских границ и на неподконтрольных Киеву территориях Украины, а также партнерства между странами в Азовском и Черном морях.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 17:22
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
 
РоссияСеверный поток — 2Джин ШахинВладимир ЗеленскийСШАУкраина
 
 
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