https://ria.ru/20210602/oruzhie-1735221961.html

Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze

Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze - РИА Новости, 02.06.2021

Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze

Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:01

2021-06-02T12:01

2021-06-02T13:14

ситуация в днр и лнр

игорь конашенков

нато

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580652032_0:310:2751:1858_1920x0_80_0_0_b25bb147ce1b06dfb1b2f4e763af5140.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, несмотря на морской статус учений, "истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".В частности, по сведениям генерала, на Украине будут отрабатывать взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности "при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время".Потом, как и в прежние годы, все это направят в Донбасс, добавил он.Министерство обороны намерено "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".

https://ria.ru/20210531/donbass-1734928307.html

https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734467332.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, игорь конашенков, нато, украина, в мире