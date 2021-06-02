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Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze
Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze - РИА Новости, 02.06.2021
Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze
Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:01
2021-06-02T13:14
ситуация в днр и лнр
игорь конашенков
нато
украина
в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, несмотря на морской статус учений, "истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".В частности, по сведениям генерала, на Украине будут отрабатывать взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности "при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время".Потом, как и в прежние годы, все это направят в Донбасс, добавил он.Министерство обороны намерено "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".
https://ria.ru/20210531/donbass-1734928307.html
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ситуация в днр и лнр, игорь конашенков, нато, украина, в мире

Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze

12:01 02.06.2021 (обновлено: 13:14 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, несмотря на морской статус учений, "истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".
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В частности, по сведениям генерала, на Украине будут отрабатывать взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности "при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время".
"А еще более конкретно, — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", — сказал Конашенков журналистам.
Потом, как и в прежние годы, все это направят в Донбасс, добавил он.
Министерство обороны намерено "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".
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