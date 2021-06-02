Минобороны: НАТО поставляет Киеву оружие под прикрытием учений Sea Breeze
12:01 02.06.2021 (обновлено: 13:14 02.06.2021)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО в очередной раз снабдит Украину современным оружием для войны в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, несмотря на морской статус учений, "истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря".
В частности, по сведениям генерала, на Украине будут отрабатывать взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности "при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время".
"А еще более конкретно, — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", — сказал Конашенков журналистам.
Потом, как и в прежние годы, все это направят в Донбасс, добавил он.
Министерство обороны намерено "внимательно отслеживать ход подготовки и проведения" учений и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".
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