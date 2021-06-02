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США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе
США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе - РИА Новости, 02.06.2021
США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе
Вооруженные силы США расследуют сообщения о возможной утечке информации касательно местоположения американских баз с ядерным оружием в Европе, сообщил... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T06:48
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bellingcat
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вооруженные силы США расследуют сообщения о возможной утечке информации касательно местоположения американских баз с ядерным оружием в Европе, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.На прошлой неделе интернет-портал Bellingcat в рамках своего расследования сообщил, что американские военнослужащие, которым поручено охранять ядерное вооружение США в Европе, использовали общедоступное обучающее приложение, где, в частности, применялись карточки. Сообщается, что эти карточки содержали в том числе секретную информацию об американском ядерном оружии и базах, на которых оно дислоцировано."Департамент ВВС США изучает целесообразность сведений, которые были в карточках... Все оружие США находится в безопасности", - сказал Кирби на брифинге. Он добавил, что политика Пентагона заключается в том, чтобы "не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте".
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bellingcat, джон кирби, ввс сша, министерство обороны сша, европа, сша, в мире

США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе

06:48 02.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вооруженные силы США расследуют сообщения о возможной утечке информации касательно местоположения американских баз с ядерным оружием в Европе, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
На прошлой неделе интернет-портал Bellingcat в рамках своего расследования сообщил, что американские военнослужащие, которым поручено охранять ядерное вооружение США в Европе, использовали общедоступное обучающее приложение, где, в частности, применялись карточки. Сообщается, что эти карточки содержали в том числе секретную информацию об американском ядерном оружии и базах, на которых оно дислоцировано.
"Департамент ВВС США изучает целесообразность сведений, которые были в карточках... Все оружие США находится в безопасности", - сказал Кирби на брифинге. Он добавил, что политика Пентагона заключается в том, чтобы "не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте".
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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СМИ: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
 
BellingcatДжон КирбиВВС СШАМинистерство обороны СШАЕвропаСШАВ мире
 
 
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