https://ria.ru/20210602/oruzhie-1735185483.html

США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе

США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе - РИА Новости, 02.06.2021

США проверяют сообщения об утечке данных о ядерном оружии в Европе

Вооруженные силы США расследуют сообщения о возможной утечке информации касательно местоположения американских баз с ядерным оружием в Европе, сообщил... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T06:48

2021-06-02T06:48

2021-06-02T06:48

bellingcat

джон кирби

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министерство обороны сша

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в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вооруженные силы США расследуют сообщения о возможной утечке информации касательно местоположения американских баз с ядерным оружием в Европе, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.На прошлой неделе интернет-портал Bellingcat в рамках своего расследования сообщил, что американские военнослужащие, которым поручено охранять ядерное вооружение США в Европе, использовали общедоступное обучающее приложение, где, в частности, применялись карточки. Сообщается, что эти карточки содержали в том числе секретную информацию об американском ядерном оружии и базах, на которых оно дислоцировано."Департамент ВВС США изучает целесообразность сведений, которые были в карточках... Все оружие США находится в безопасности", - сказал Кирби на брифинге. Он добавил, что политика Пентагона заключается в том, чтобы "не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте".

https://ria.ru/20200423/1570439275.html

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bellingcat, джон кирби, ввс сша, министерство обороны сша, европа, сша, в мире