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На Урале женщине удалили редкую злокачественную опухоль
На Урале женщине удалили редкую злокачественную опухоль - РИА Новости, 02.06.2021
На Урале женщине удалили редкую злокачественную опухоль
Хирурги Свердловской областной больницы № 1 избавили жительницу Екатеринбурга от крайне редкой и агрессивной злокачественной опухоли, сообщает региональный... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:20
2021-06-02T19:03
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Хирурги Свердловской областной больницы № 1 избавили жительницу Екатеринбурга от крайне редкой и агрессивной злокачественной опухоли, сообщает региональный Минздрав.У 69-летней пациентки диагностировали десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль брюшной полости. Как объяснил врач первого хирургического отделения больницы Руслан Алиев, с начала 1990-х в мире описано всего несколько сотен подобных случаев.Опухоль обнаружили год назад почти случайно — во время очередного планового обследования, которые женщина проходит каждые полгода. Хотя, по ее словам, в тот момент ее ничего особо не беспокоило.Окончательный диагноз поставили в московском Центре имени Н. Н. Блохина, куда пациентку направили врачи Свердловского онкодиспансера. Столичные специалисты рекомендовали пройти химиотерапию, а после нее женщину госпитализировали в областную клиническую больницу для операции.Заведующий хирургическим отделением Олег Орлов отметил, что в этом случае требовалось радикальное удаление новообразования. "Сложность заключалась в том, что с опухолью плотно контактировали жизненно важные структуры: подвздошная артерия и подвздошная вена, мочеточники и мочевой пузырь, прямая кишка", — сказал он.Но в результате врачам удалось выделить и сохранить все жизненно важные структуры и полностью удалить опухоль.
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здоровье - общество, свердловская область, общество

На Урале женщине удалили редкую злокачественную опухоль

16:20 02.06.2021 (обновлено: 19:03 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Хирурги Свердловской областной больницы № 1 избавили жительницу Екатеринбурга от крайне редкой и агрессивной злокачественной опухоли, сообщает региональный Минздрав.
У 69-летней пациентки диагностировали десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль брюшной полости. Как объяснил врач первого хирургического отделения больницы Руслан Алиев, с начала 1990-х в мире описано всего несколько сотен подобных случаев.

"Особенность данной опухоли в том, что она очень агрессивно протекает и чрезвычайно быстро растет. И прогноз при такой опухоли всегда крайне неблагоприятный ввиду того, что опыта мало, химиотерапии она поддается плохо, а хирургическое лечение осложнено тем, что, как правило, образование обнаруживают на поздних стадиях, когда оно занимает уже половину брюшной полости", — сказал он.

Опухоль обнаружили год назад почти случайно — во время очередного планового обследования, которые женщина проходит каждые полгода. Хотя, по ее словам, в тот момент ее ничего особо не беспокоило.
Окончательный диагноз поставили в московском Центре имени Н. Н. Блохина, куда пациентку направили врачи Свердловского онкодиспансера. Столичные специалисты рекомендовали пройти химиотерапию, а после нее женщину госпитализировали в областную клиническую больницу для операции.
Заведующий хирургическим отделением Олег Орлов отметил, что в этом случае требовалось радикальное удаление новообразования.
"Сложность заключалась в том, что с опухолью плотно контактировали жизненно важные структуры: подвздошная артерия и подвздошная вена, мочеточники и мочевой пузырь, прямая кишка", — сказал он.

Но в результате врачам удалось выделить и сохранить все жизненно важные структуры и полностью удалить опухоль.
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