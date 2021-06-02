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Россияне одобряют запрет на свободную продажу оружия, показал опрос
Россияне одобряют запрет на свободную продажу оружия, показал опрос - РИА Новости, 02.06.2021
Россияне одобряют запрет на свободную продажу оружия, показал опрос
Подавляющее большинство россиян одобряют запрет на свободную продажу огнестрельного оружия, по мнению респондентов, она могла бы привести к росту преступности,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:31
2021-06-02T12:31
россия
фомнибус
фонд "общественное мнение"
оружие
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян одобряют запрет на свободную продажу огнестрельного оружия, по мнению респондентов, она могла бы привести к росту преступности, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".По данным социологов, 92% россиян считают правильным тот факт, что в России запрещена свободная продажа огнестрельного оружия, иного мнения придерживаются 6% респондентов.Среди причин, почему запрет за свободную продажу оружия является правильным, в частности, были названы: тот факт, что оно может попасть в руки неадекватных людей (25%), "свободное хождение огнестрельного оружия опасно" (17%), "запрет ограничивает злоупотребление огнестрельным оружием" (13%), "увеличатся возможности применения стрелкового оружия в школах, как это было в Казани" (7%), "россияне не готовы иметь на руках огнестрельное оружие" (7%), "запрет ограничивает уровень преступности" (7%). Среди аргументов против запрета было, в частности, упомянуто следующее: "огнестрельное оружие может понадобиться для самообороны" (2%), "свободная продажа огнестрельного оружия помогла бы гражданам противостоять преступности" (1%), "иметь огнестрельное оружие допустимо для нормальных, адекватных людей" (1%).Как показал опрос, большинство россиян (80%) скорее не купили бы огнестрельное оружие, если бы в РФ вступил закон о его свободной продаже, об обратном заявили 17% респондентов. Кроме того, 85% опрошенных выразили мнение, что свободная продажа огнестрельного оружия привела бы к росту преступности, противоположного мнения придерживаются 4% участников опроса, а 6% полагают, что данный факт никак не сказался бы на нем.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 21–23 мая в 53 субъектах, 104 населенных пунктах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733950010.html
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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", оружие, общество

Россияне одобряют запрет на свободную продажу оружия, показал опрос

12:31 02.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян одобряют запрет на свободную продажу огнестрельного оружия, по мнению респондентов, она могла бы привести к росту преступности, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
По данным социологов, 92% россиян считают правильным тот факт, что в России запрещена свободная продажа огнестрельного оружия, иного мнения придерживаются 6% респондентов.
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Среди причин, почему запрет за свободную продажу оружия является правильным, в частности, были названы: тот факт, что оно может попасть в руки неадекватных людей (25%), "свободное хождение огнестрельного оружия опасно" (17%), "запрет ограничивает злоупотребление огнестрельным оружием" (13%), "увеличатся возможности применения стрелкового оружия в школах, как это было в Казани" (7%), "россияне не готовы иметь на руках огнестрельное оружие" (7%), "запрет ограничивает уровень преступности" (7%). Среди аргументов против запрета было, в частности, упомянуто следующее: "огнестрельное оружие может понадобиться для самообороны" (2%), "свободная продажа огнестрельного оружия помогла бы гражданам противостоять преступности" (1%), "иметь огнестрельное оружие допустимо для нормальных, адекватных людей" (1%).
Как показал опрос, большинство россиян (80%) скорее не купили бы огнестрельное оружие, если бы в РФ вступил закон о его свободной продаже, об обратном заявили 17% респондентов. Кроме того, 85% опрошенных выразили мнение, что свободная продажа огнестрельного оружия привела бы к росту преступности, противоположного мнения придерживаются 4% участников опроса, а 6% полагают, что данный факт никак не сказался бы на нем.
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Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 21–23 мая в 53 субъектах, 104 населенных пунктах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Сотрудники полиции возле лицея №1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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РоссияФОМнибусФонд "Общественное мнение"ОружиеОбщество
 
 
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