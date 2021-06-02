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Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках
Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках - РИА Новости, 02.06.2021
Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках
Президент США Джо Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T21:06
2021-06-02T21:16
россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.В среду в ходе одного из публичных мероприятий американского лидера спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.Он также отверг предположение, что российский лидер Владимир Путин таким образом "испытывает его на прочность"."Нет", - сказал Байден, когда ему задали соответствующий вопрос.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оперативно рассмотрит обращение от США в связи с заявлениями о хакерских атаках, если таковое поступит.Ранее кибератака на JBS привела к закрытию заводов компании в США, Канаде и Австралии. Белый дом сообщал, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по этому вопросу.Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735330238.html
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60
россия, джо байден, сша, в мире

Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках

21:06 02.06.2021 (обновлено: 21:16 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.
В среду в ходе одного из публичных мероприятий американского лидера спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.

"Я внимательно изучаю этот вопрос", - лаконично сказал глава государства. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

Он также отверг предположение, что российский лидер Владимир Путин таким образом "испытывает его на прочность".
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Начнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права"
"Нет", - сказал Байден, когда ему задали соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оперативно рассмотрит обращение от США в связи с заявлениями о хакерских атаках, если таковое поступит.
Ранее кибератака на JBS привела к закрытию заводов компании в США, Канаде и Австралии. Белый дом сообщал, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по этому вопросу.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 20:09
Байден обсудит с Путиным кибератаку на JBS
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.
 
РоссияДжо БайденСШАВ мире
 
 
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