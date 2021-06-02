https://ria.ru/20210602/obvineniya-1735334442.html

Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках

Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках - РИА Новости, 02.06.2021

Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках

Президент США Джо Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:06

2021-06-02T21:06

2021-06-02T21:16

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.В среду в ходе одного из публичных мероприятий американского лидера спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.Он также отверг предположение, что российский лидер Владимир Путин таким образом "испытывает его на прочность"."Нет", - сказал Байден, когда ему задали соответствующий вопрос.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оперативно рассмотрит обращение от США в связи с заявлениями о хакерских атаках, если таковое поступит.Ранее кибератака на JBS привела к закрытию заводов компании в США, Канаде и Австралии. Белый дом сообщал, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по этому вопросу.Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735330238.html

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