Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках
21:06 02.06.2021 (обновлено: 21:16 02.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.
В среду в ходе одного из публичных мероприятий американского лидера спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.
"Я внимательно изучаю этот вопрос", - лаконично сказал глава государства. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.
Он также отверг предположение, что российский лидер Владимир Путин таким образом "испытывает его на прочность".
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"Нет", - сказал Байден, когда ему задали соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оперативно рассмотрит обращение от США в связи с заявлениями о хакерских атаках, если таковое поступит.
Ранее кибератака на JBS привела к закрытию заводов компании в США, Канаде и Австралии. Белый дом сообщал, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России. Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по этому вопросу.
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Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, к кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS может быть причастна группировка хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.