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Двоих россиян будут судить за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Двоих россиян будут судить за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.06.2021
Двоих россиян будут судить за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Двум россиянам, отправившим заявки на размещение фото с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом на акции "Бессмертный полк онлайн", предъявлено обвинение в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:41
2021-06-02T15:58
россия
светлана петренко
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Двум россиянам, отправившим заявки на размещение фото с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом на акции "Бессмертный полк онлайн", предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее сообщалось о возбуждении дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и его четырех фигурантах: двух россиянах и двух жителях Украины."Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в связи с размещением в 2021 году на сайте движения "Бессмертный полк России" сведений о нацистских преступниках. В рамках проводимых расследований жителю Оренбургской области Андрею Акимову и жителю Томской области Сергею Сахарову предъявлены обвинения в реабилитации нацизма", - сказала Петренко.По данным следствия, не позднее 28 апреля Акимов с помощью приложения "Бессмертный полк онлайн" в соцсети "ВКонтакте" оформил заявку на демонстрацию фотографии Гитлера в ходе акции "Бессмертный полк онлайн". Сахаров не позднее 2 мая оформил заявку на демонстрацию на акции фото министра пропаганды нацистской Германии Геббельса.Добавляется, что высказать свое отношение к предъявленному обвинению Акимов отказался, а Сахаров частично признал вину. Вместе с тем на допросах Акимов и Сахаров полностью подтвердили факт размещения сведений о нацистах для демонстрации в одном строю с ветеранами, воевавшими с фашистской Германией.
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Оперативные действия по делам о реабилитации нацизма
СК опубликовал видео допроса подозреваемых из Оренбургской и Томской областей, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма». На допросе они признались, что выкладывали фотографии нацистских преступников на сайте акции «Бессмертный полк». Следователи также установили личности двух украинцев, которые там же публиковали фотографии Гитлера, Власова и Геббельса.
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россия, светлана петренко, бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, общество

Двоих россиян будут судить за фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

14:41 02.06.2021 (обновлено: 15:58 02.06.2021)
 
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Двум россиянам, отправившим заявки на размещение фото с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом на акции "Бессмертный полк онлайн", предъявлено обвинение в реабилитации нацизма, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось о возбуждении дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и его четырех фигурантах: двух россиянах и двух жителях Украины.
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"Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в связи с размещением в 2021 году на сайте движения "Бессмертный полк России" сведений о нацистских преступниках. В рамках проводимых расследований жителю Оренбургской области Андрею Акимову и жителю Томской области Сергею Сахарову предъявлены обвинения в реабилитации нацизма", - сказала Петренко.
По данным следствия, не позднее 28 апреля Акимов с помощью приложения "Бессмертный полк онлайн" в соцсети "ВКонтакте" оформил заявку на демонстрацию фотографии Гитлера в ходе акции "Бессмертный полк онлайн". Сахаров не позднее 2 мая оформил заявку на демонстрацию на акции фото министра пропаганды нацистской Германии Геббельса.
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Добавляется, что высказать свое отношение к предъявленному обвинению Акимов отказался, а Сахаров частично признал вину. Вместе с тем на допросах Акимов и Сахаров полностью подтвердили факт размещения сведений о нацистах для демонстрации в одном строю с ветеранами, воевавшими с фашистской Германией.
 
РоссияСветлана ПетренкоБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьОбщество
 
 
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