https://ria.ru/20210602/oborudovanie-1735255168.html

Россияне Новицкий и Дубров выбросили старое оборудование с МКС в космос

Россияне Новицкий и Дубров выбросили старое оборудование с МКС в космос - РИА Новости, 02.06.2021

Россияне Новицкий и Дубров выбросили старое оборудование с МКС в космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос выбросили с МКС герметичный контейнер с отработавшим свой срок... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:23

2021-06-02T14:23

2021-06-02T14:24

сергей кудь-сверчков

тома песке

сергей рыжиков (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос выбросили с МКС герметичный контейнер с отработавшим свой срок оборудованием.Выход Новицкого и Дуброва, трансляция которого ведется на сайте "Роскосмоса", начался в 8.53 мск и должен продлиться 6 часов 50 минут.Космонавты выбросили в космос герметичный контейнер со старой сменной панелью регулятора расхода жидкости, которую сняли ранее со старейшего модуля МКС "Заря", заменив на новую.Операция по замене регулятора в системе терморегулирования "Зари" выполнялась уже три раза в связи с окончанием его ресурса. Во время прошлого выхода в ноябре это не удалось сделать, так как космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из-за проблем с болтами не сумели открыть крышку герметичного контейнера, в котором находилась новая панель.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

https://ria.ru/20210513/peresild-1732151871.html

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сергей кудь-сверчков, тома песке, сергей рыжиков (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос