https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ

РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2021

РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ

РИА Новости выпустило специальную информационную ленту для участников Петербургского международного экономического форума, а также для тех, кто хочет быть в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:49

2021-06-02T13:49

2021-06-02T14:01

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. РИА Новости выпустило специальную информационную ленту для участников Петербургского международного экономического форума, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий мероприятия. Лента доступна в мобильном приложении для смартфонов "Динамика дня" со 2 по 5 июня.Подписчики мобильного приложения будут получать главные новости одной строкой, зачастую еще до того, как о событии сообщат информационные агентства. Помимо просмотра сообщений с форума пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной экономической и общественно-политической повесткой дня. Приложение можно скачать бесплатно для IOS и Android.Новости с этой информационной ленты также транслируются на стенде агентства на форуме в виде бегущей строки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости - первое и единственное подобное решение на российском рынке. "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений.РИА Новости - флагманский ресурс МИА "Россия сегодня". Агентство выступает информационным партнером ПМЭФ.МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время ПМЭФ стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), риа новости, технологии, новости агентства, медиа - общество, общество