https://ria.ru/20210602/navalnyy-1735299920.html

Навальный отказался участвовать в заседании по иску к ИК-3

Навальный отказался участвовать в заседании по иску к ИК-3 - РИА Новости, 02.06.2021

Навальный отказался участвовать в заседании по иску к ИК-3

Алексей Навальный отказался участвовать 8 июня в заседании Октябрьского районного суда Владимира, где будет рассматриваться его иск к исправительной колонии №3... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:14

2021-06-02T17:14

2021-06-02T17:14

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Алексей Навальный отказался участвовать 8 июня в заседании Октябрьского районного суда Владимира, где будет рассматриваться его иск к исправительной колонии №3 о запрете представителям защиты использовать на свиданиях смартфоны и ноутбуки, документ с отказом направлен в суд, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.Ранее в пресс-службе Октябрьского районного суда Владимира сообщили РИА Новости, что Навальный не будет лично доставлен в суд, но для заседания готовится видеоконференция. При этом еще накануне не было ясно, примет ли в итоге блогер участие в заседании по видеосвязи.В этом иске - одном из четырех к колониям Владимирской области - Навальный заявил, что его адвокатам не давали брать с собой на свидания с ним "личные смартфоны и ноутбуки, обеспечивающие их работу". В связи с этим блогер попросил обязать колонию №3 "устранить допущенные нарушения".Другие три иска, но уже к колонии №2, куда изначально был направлен блогер, рассматриваются в Петушинском районном суде Владимирской области. Первый иск, который касается его постановки на учет как склонного к побегу суд отклонил. Заседания по двум другим искам, которые касаются цензуры газет и отказа в выдаче книг пройдут 7 июня. Будет ли в них участвовать истец, пока не сообщалось.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210601/navalnyy-1735025154.html

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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия