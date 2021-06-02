https://ria.ru/20210602/navalnyy-1735254403.html

Суд продолжил рассмотрение иска Навального к ИК-2

Суд продолжил рассмотрение иска Навального к ИК-2 - РИА Новости, 02.06.2021

Суд продолжил рассмотрение иска Навального к ИК-2

Петушинский районный суд Владимирской области продолжил рассматривать иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 за признание его склонным к побегу,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:18

2021-06-02T14:18

2021-06-02T15:02

алексей навальный

владимирская область

происшествия

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 2 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области продолжил рассматривать иск Алексея Навального к исправительной колонии №2 за признание его склонным к побегу, передает корреспондент РИА Новости.Навальный участвует в заседании по видеосвязи, его интересы представляет адвокат Вадим Кобзев. "Суд продолжает рассмотрение после перерыва в прежнем составе", - заявила судья Галина Никулова.Кобзев попросил судью выдать ему для ознакомления личное дело Навального, которое доставлено в суд, представитель ИК-2 возражал. Суд в итоге отказал защите в этом обращении.Затем Кобзев выступил с другим ходатайством - о предоставлении ему личного дела Навального частично - без документов, имеющих секретную информацию. Представитель колонии возразил. Судья отклонила и эту просьбу.После этого судебное следствие было завершено, стороны перешли к прениям.Слушания по иску начались 31 мая. Тогда представитель ИК-2 заявила в суде, что считает неправомерным иск Навального к колонии, и рассказала, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались.Ранее на подготовке дела представитель ИК-2 заявила, что Навальный поставлен на учет в учреждении как склонный к побегу автоматически - после получения этого статуса в СИЗО.Петушинский районный суд 7 июня рассмотрит еще два иска Навального к ИК-2. Первый касается цензуры получаемых им газет, второй – отказа в выдаче книг.Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210414/klounada-1728204404.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

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алексей навальный, владимирская область, происшествия