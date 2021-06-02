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Петр Бирюков: пять набережных в Москве отремонтируют до середины ноября
Петр Бирюков: пять набережных в Москве отремонтируют до середины ноября - РИА Новости, 02.06.2021
Петр Бирюков: пять набережных в Москве отремонтируют до середины ноября
Ремонт пяти московских набережных, в рамках которого специалисты обновят швы гранитной облицовки, проведут до середины ноября, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:06
2021-06-02T12:06
2021-06-02T12:06
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ремонт пяти московских набережных, в рамках которого специалисты обновят швы гранитной облицовки, проведут до середины ноября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. По его словам, такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава."Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", — добавил он.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Ремонт пяти московских набережных, в рамках которого специалисты обновят швы гранитной облицовки, проведут до середины ноября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В настоящее время ремонт ведется на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко, в ближайшее время приступим к работам на Лужнецкой набережной. Еще в списке объектов этого года - Пречистенская и Кремлевская набережные, всего отремонтируем более 240 тысяч погонных метров швов", — сообщил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. По его словам, такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава.
"Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", — добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - подчеркнул Бирюков.