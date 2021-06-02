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Петр Бирюков: пять набережных в Москве отремонтируют до середины ноября

Петр Бирюков: пять набережных в Москве отремонтируют до середины ноября - РИА Новости, 02.06.2021

Петр Бирюков: пять набережных в Москве отремонтируют до середины ноября

Ремонт пяти московских набережных, в рамках которого специалисты обновят швы гранитной облицовки, проведут до середины ноября, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:06

2021-06-02T12:06

2021-06-02T12:06

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

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общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ремонт пяти московских набережных, в рамках которого специалисты обновят швы гранитной облицовки, проведут до середины ноября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. По его словам, такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава."Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", — добавил он.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество