https://ria.ru/20210602/moskva-1735250992.html

В Москве две иномарки столкнулись с эвакуатором

В Москве две иномарки столкнулись с эвакуатором - РИА Новости, 02.06.2021

В Москве две иномарки столкнулись с эвакуатором

ДТП с участием двух иномарок и эвакуатора произошло в Москве, пострадали двое взрослых и ребенок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:06

2021-06-02T14:06

2021-06-02T14:06

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ДТП с участием двух иномарок и эвакуатора произошло в Москве, пострадали двое взрослых и ребенок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня на улице Энергетическая, 5 произошла авария с участием двух автомобилей и эвакуатора. По предварительной информации – виноват автомобиль Audi, который выехал со второстепенной дороги и врезался в Mitsubishi, которому по правилам дорожного движения должен был уступить дорогу. От удара Mitsubishi откинуло на встречку, где он столкнулся с эвакуатором", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Водитель Audi и женщина с ребенком из Mitsubishi госпитализированы.В Telegram-канале также опубликована запись с видеорегистраторов, установленных на эвакуаторе. Судя по кадрам видео, в момент ДТП он двигался без эвакуируемого автомобиля.

https://ria.ru/20210601/dtp-1735076329.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия