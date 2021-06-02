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В Москве две иномарки столкнулись с эвакуатором
В Москве две иномарки столкнулись с эвакуатором - РИА Новости, 02.06.2021
В Москве две иномарки столкнулись с эвакуатором
ДТП с участием двух иномарок и эвакуатора произошло в Москве, пострадали двое взрослых и ребенок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:06
2021-06-02T14:06
2021-06-02T14:06
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ДТП с участием двух иномарок и эвакуатора произошло в Москве, пострадали двое взрослых и ребенок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня на улице Энергетическая, 5 произошла авария с участием двух автомобилей и эвакуатора. По предварительной информации – виноват автомобиль Audi, который выехал со второстепенной дороги и врезался в Mitsubishi, которому по правилам дорожного движения должен был уступить дорогу. От удара Mitsubishi откинуло на встречку, где он столкнулся с эвакуатором", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Водитель Audi и женщина с ребенком из Mitsubishi госпитализированы.В Telegram-канале также опубликована запись с видеорегистраторов, установленных на эвакуаторе. Судя по кадрам видео, в момент ДТП он двигался без эвакуируемого автомобиля.
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москва, происшествия
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
ДТП с участием двух иномарок и эвакуатора произошло в Москве
, пострадали двое взрослых и ребенок, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"Сегодня на улице Энергетическая, 5 произошла авария с участием двух автомобилей и эвакуатора. По предварительной информации – виноват автомобиль Audi, который выехал со второстепенной дороги и врезался в Mitsubishi, которому по правилам дорожного движения должен был уступить дорогу. От удара Mitsubishi откинуло на встречку, где он столкнулся с эвакуатором", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Водитель Audi и женщина с ребенком из Mitsubishi госпитализированы.
В Telegram-канале также опубликована запись с видеорегистраторов, установленных на эвакуаторе. Судя по кадрам видео, в момент ДТП он двигался без эвакуируемого автомобиля.