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Минобрнауки назвал дату и формат всероссийского студенческого выпускного
Минобрнауки назвал дату и формат всероссийского студенческого выпускного - РИА Новости, 02.06.2021
Минобрнауки назвал дату и формат всероссийского студенческого выпускного
Всероссийский студенческий выпускной пройдет в смешанном формате 10 июля, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина. РИА Новости, 02.06.2021
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Всероссийский студенческий выпускной пройдет в смешанном формате 10 июля, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина."У нас будет смешанный формат всероссийского студенческого выпускного 10 июля", - сказала Дружинина журналистам.
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социальный навигатор, россия, общество

Минобрнауки назвал дату и формат всероссийского студенческого выпускного

11:57 02.06.2021 (обновлено: 11:59 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Всероссийский студенческий выпускной пройдет в смешанном формате 10 июля, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина.
"У нас будет смешанный формат всероссийского студенческого выпускного 10 июля", - сказала Дружинина журналистам.
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