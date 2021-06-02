https://ria.ru/20210602/mikhalkov-1735269176.html

Михалков открестился от Telegram-канала "Мохнатый шмель"

Михалков открестился от Telegram-канала "Мохнатый шмель" - РИА Новости, 02.06.2021

Михалков открестился от Telegram-канала "Мохнатый шмель"

Режиссер Никита Михалков заявил, что не имеет отношения к Telegram-каналу, который ведется якобы от его имени, а также попросил пользователей не ассоциировать... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:20

2021-06-02T15:20

2021-06-02T16:04

культура

новости культуры

telegram (приложение)

никита михалков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что не имеет отношения к Telegram-каналу, который ведется якобы от его имени, а также попросил пользователей не ассоциировать контент канала с его личностью.В мае 2021 года был создан Telegram-канал "Мохнатый шмель", в описании которого говорится, что это личный канал Никиты Михалкова. На данный момент на канале насчитывается более двух тысяч подписчиков."С изумлением узнал о неком Telegram-канале "Мохнатый шмель", который якобы имеет ко мне какое-то отношение и против существования которого я бы ничего не имел, если бы он так ярко не выражал глупость его авторов. Поэтому прошу пользователей Telegram не ассоциировать этот канал и идиотизм, который в нем пишется, со мной, он не имеет ко мне абсолютно никакого отношения", - сказал Михалков РИА Новости.

https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html

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2021

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новости культуры, telegram (приложение), никита михалков